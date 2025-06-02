"Зжерла зуб": Лебідь показала, яка халепа спіткала її під час сніданку. Епічне відео

Марія Ткаченко - 2 червня, 14:30
Олена-Крістіна Лебідь

Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь мала намір просто зняти відео про свій сніданок, який назвала вигадливо - "кавосянка". Але дещо пішло не так і тепер зірці терміново треба до стоматолога. Зате ролик вийшов значно яскравішим.

Як вона втратила пів зуба, Олена-Крістіна продемонструвала у Instagram.

"Зжерла зуб!!!", - написала вона.

Готуючи собі сніданок, Лебідь змішала у склянці вівсянку, кунжут і грецький горіх. 

Олена-Крістіна Лебідь в інстаграм

Олена-Крістіна стала знімати відео про свій сніданок. Ніщо не віщувало...

"Найголовніше - треба було просто зупинитися, щоби далі не відбулося такої крінжатіни", - зазначила блогерка, коментуючи цей відеоряд згодом.

До суміші Олена-Крістіна додала каву та заходилася ласувати "кавосянкою". Аж тут їй на зуб і трапився шматок горіхової шкаралупи. Яскрава реакція на це Лебідь - кульмінаційний момент відео.

Олена-Христина Лебідь

Той самий момент

Телеведуча Лебідь
Сніданок Лебідь

Оце так поласувала "кавосянкою"

Відео Олени-Крістіни Лебідь

Стоматологу Лебідь ця історія, мабуть, сподобається

Нагадаємо, колегу, як ніхто, може зрозуміти Марічка Падалко, в якої свого часу випав зуб у прямому етері. А ще Леся Нікітюк, яка відколола частину зуба, коли їла раків. Американська ж модель Ешлі Грем якось поплатилася зубом за любов до печива. 

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