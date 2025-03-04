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Нуль кіло: Лебідь у кумедному відео показала, як правильно зважуватися після зими

ТаблоID - 4 березня, 11:45

Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, стрункість якої не перестає дивувати, продовжує жартувати на тему ваги.

З приходом весни кохана Павла Розенка вигадала дієвий метод зважування так, аби цифри на вагах не засмутили після зими. 

У відео, яке Лебідь виклала в свій Instagram, вона показала, що робити, щоб побачити на екрані нуль кіло.

Олена-Крістіна Лебідь про вагу

Лебідь показала, як важитися після зими


Спочатку вона спробувала роздягнутися і зважитися голою, але це, судячи зо всього не допомогло

Спочатку вона спробувала роздягнутися і зважитися голою, але це, судячи зо всього не допомогло

Як зважуватися після зими

Метод Олени-Крістіни точно працює

Нагадаємо, Олена-Крістіна Лебідь частенько стає об'єктом хейтерів через свою худорлявість і навіть через зачіску. Але телеведуча ставить до цього з гумором і впевнена відповідає на злі коментарі.

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