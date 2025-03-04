Нуль кіло: Лебідь у кумедному відео показала, як правильно зважуватися після зими
Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, стрункість якої не перестає дивувати, продовжує жартувати на тему ваги.
З приходом весни кохана Павла Розенка вигадала дієвий метод зважування так, аби цифри на вагах не засмутили після зими.
У відео, яке Лебідь виклала в свій Instagram, вона показала, що робити, щоб побачити на екрані нуль кіло.
Нагадаємо, Олена-Крістіна Лебідь частенько стає об'єктом хейтерів через свою худорлявість і навіть через зачіску. Але телеведуча ставить до цього з гумором і впевнена відповідає на злі коментарі.
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