Нуль кіло: Лебідь у кумедному відео показала, як правильно зважуватися після зими

Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, стрункість якої не перестає дивувати, продовжує жартувати на тему ваги.

З приходом весни кохана Павла Розенка вигадала дієвий метод зважування так, аби цифри на вагах не засмутили після зими.

У відео, яке Лебідь виклала в свій Instagram, вона показала, що робити, щоб побачити на екрані нуль кіло.

Лебідь показала, як важитися після зими

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Спочатку вона спробувала роздягнутися і зважитися голою, але це, судячи зо всього не допомогло

Метод Олени-Крістіни точно працює

Нагадаємо, Олена-Крістіна Лебідь частенько стає об'єктом хейтерів через свою худорлявість і навіть через зачіску. Але телеведуча ставить до цього з гумором і впевнена відповідає на злі коментарі.