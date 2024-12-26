Тополя в золотому корсеті попозувала для чуттєвих фото

Марія Ткаченко 26 грудня, 15:00
Олена Тополя
Фото Тетяна Стрела

Співачка Олена Тополя (екс-Alyosha) постала перед камерою в ефектному луці з чорної максіспідниці та асиметричного "металевого" корсету.

Чуттєві фото 38-річної дружини фронтмена гурту "Антитіла" опублікували у Instagram.

Дружина Тараса Тополі

Олена для фотосесії підібрала дуже вишуканий образ


Alyosha

Вайб голлівудської діви

Співачка Alyosha

Тополя підкреслила струнку фігуру золотим корсетом

Співачка Олена Тополя
Артистка Олена Тополя
Корсет має ось таку шнурівку

Корсет має ось таку шнурівку

Нагадаємо, нещодавно Олена зізналася, чи вдалося їй вирішити проблему зі своїм схудненням через стрес і скільки вона важить зараз. А ще багатодітна зірка розказала ТаблоID, які б'юті-процедури робить.

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