Тополя в золотому корсеті попозувала для чуттєвих фото
Співачка Олена Тополя (екс-Alyosha) постала перед камерою в ефектному луці з чорної максіспідниці та асиметричного "металевого" корсету.
Чуттєві фото 38-річної дружини фронтмена гурту "Антитіла" опублікували у Instagram.
Нагадаємо, нещодавно Олена зізналася, чи вдалося їй вирішити проблему зі своїм схудненням через стрес і скільки вона важить зараз. А ще багатодітна зірка розказала ТаблоID, які б'юті-процедури робить.
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