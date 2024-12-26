Тополя в золотому корсеті попозувала для чуттєвих фото

Співачка Олена Тополя (екс-Alyosha) постала перед камерою в ефектному луці з чорної максіспідниці та асиметричного "металевого" корсету.

Чуттєві фото 38-річної дружини фронтмена гурту "Антитіла" опублікували у Instagram.

Олена для фотосесії підібрала дуже вишуканий образ

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Вайб голлівудської діви

Тополя підкреслила струнку фігуру золотим корсетом

Корсет має ось таку шнурівку

Нагадаємо, нещодавно Олена зізналася, чи вдалося їй вирішити проблему зі своїм схудненням через стрес і скільки вона важить зараз. А ще багатодітна зірка розказала ТаблоID, які б'юті-процедури робить.



