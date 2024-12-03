"Іноді взагалі не виходить харчуватися": Олена Тополя про свої проблеми з вагою та ключову домовленість у шлюбі

Співачка Олена Тополя (Alyosha), яка минулої осені зізналася, що її вага знизилася до "рекордної" цифри, розповіла, чи вдалося їй впоратися з проблемою.

Іще у розмові з "Люкс ФМ" 38-річна зірка відповіла на запитання про секрети міцності свого шлюбу з фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею.

Олена розповіла, як її справи з вагою зараз.

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"У мене вага зараз коливається від 46 з половинкою до 48. Мені комфортно в цій вазі, я слідкую за своїм тілом, я займаюся. Я стараюся, але в мене не завжди виходить правильно харчуватися, іноді взагалі не виходить харчуватися, може, тому теж трохи втрачаю ваги. Але стрес, звісно, випалює набагато більше", - зізналася вона.

Зараз Олена важить 46-48 кілограмів

Артистка закликала всіх бути уважними до близьких, вчасно звертати увагу на те, що ті марніють, і пропонувати допомогу.

"Коли ми виснажені, ми стаємо дітьми, такими беззахисними дітьми, і це потрібно заповнити теплотою, любов'ю, знову вселити людині віру і сили, щоби вона вставала і йшла, вірила і знала, що є ті, хто її любить, хто підтримує, хто відреагує, допоможе. Це дуже-дуже важливо в наш час зараз", - наголосила вона.

У випадку Тополі корінь проблеми полягав у тім, що вона не мала ресурсу, щоби приділити увагу собі. Діагнозів на кшталт "анорексія" у зірки не було, але вага її в якийсь момент знизилася аж до 42 кіло.

"Я вже сама почала переживати, тому що я достатньо їла, багато, і я не розуміла, чому вага просто йде. Ну, це просто випалювання, отут, в мізках всього, що відбувається", - пригадала вона.

Тополя торік дуже сильно схудла через стрес

Олена, яка виховує з Тарасом двох синів та донечку, розказала, на чому тримається їхній багаторічний союз.

"Секретів, непевно, немає. Є просто кохання, це перше. Друге - в нас є діти, в нас є спільні відповідальності. Третє – у нас є така домовленість, що ми все розказуємо. Тобто щось тебе турбує, хочеш істерику закатать - будь ласка. Головне — робити це вчасно, казати все як є, розповідати, ділитися. Тобто це не має бути як він мій тато або я його мама, що страшно щось сказати, страшно образити, ще щось. Ми просто кохаємо одне одного. Але ми при тому друзі, ми при тому маємо спільні цілі у вихованні дітей, побудові сім'ї, планах на майбутнє тощо", - пояснила співачка, наголосивши, що над стосунками треба постійно працювати.

Тополі з синами, 11-річним Романом та 9-річним Марком і 4-річною донькою Марією

Нагадаємо, Тарас якось розповідав, яку обіцянку він дав дружини щодо вірності.



