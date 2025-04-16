"Хочу туфлі як у подруги": Тополя замилувала мережу фешн-забаганкою 4-річної донечки

Схоже, в зірковій родині співаків Олени і Тараса Тополі росте справжня модниця. Адже їхня дочка Маруся, якій влітку виповниться 5 років, уже просить маму купити їй туфлі на підборах.

Про фешн-каприз дочки Олена повідомила у сторіс кумедним відео, на якому Маша каже, що хоче вже сьогодні туфлі, як у її подруги. На що мама відповідає, що немає такого взуття на маленькі ніжки.

Олена, певно, забирала дочку з садочка і дізналася про її бажання мати туфлі на підборах

Утім, Маруся не відстала від Олени і всім своїм виглядом продемонструвала, що засмучена і хоче туфлі вже зараз. Співачці довелося здатися і пообіцяти, що вони заїдуть в магазин і пошукають.

Реклама:

Маруся хотіла туфлі одразу, а не коли виросте

Дівчинка зраділа, коли мама пообіцяла заїхати в магазин і подивитися, чи є там туфлі її мрії

Нагадаємо, раніше Олена показувала, як дочка себе розмальовувала.

Окрім Марусі, Тарас Тополя із дружиною виховують двох синів - 12-річного Рому та 9-річного Марка.