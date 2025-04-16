"Хочу туфлі як у подруги": Тополя замилувала мережу фешн-забаганкою 4-річної донечки
Схоже, в зірковій родині співаків Олени і Тараса Тополі росте справжня модниця. Адже їхня дочка Маруся, якій влітку виповниться 5 років, уже просить маму купити їй туфлі на підборах.
Про фешн-каприз дочки Олена повідомила у сторіс кумедним відео, на якому Маша каже, що хоче вже сьогодні туфлі, як у її подруги. На що мама відповідає, що немає такого взуття на маленькі ніжки.
Утім, Маруся не відстала від Олени і всім своїм виглядом продемонструвала, що засмучена і хоче туфлі вже зараз. Співачці довелося здатися і пообіцяти, що вони заїдуть в магазин і пошукають.
Нагадаємо, раніше Олена показувала, як дочка себе розмальовувала.
Окрім Марусі, Тарас Тополя із дружиною виховують двох синів - 12-річного Рому та 9-річного Марка.
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