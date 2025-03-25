"І так дуже худа": Олена Тополя показалася на тренуванні і пояснила, навіщо ходить у зал

Співачка Олена Тополя (колишня Alyosha) похизувалася успіхами у наборі вазі.

У своєму Instagram зірка пояснила, для чого ходить у спортзал і як змінила свою форму.

"Починаємо день правильно. Багато хто питає, навіщо я займаюся в залі, адже я і так дуже худа. Але коли я прийшла, моя вага була лише 41 кг. Зараз уже 51 кг, і моя мета — не просто змінити цифри на вазі, а стати сильнішою, витривалішою і почуватися краще", - поділилася зірка.

Схоже, цього разу у зірки був день рук

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А минулого разу виконавиця пітніла над сідницями

Ймовірно Олену знімав її тренер

Завдяки регулярним заняттям Тополя набрала 10 кіло

Нагадаємо, раніше Олена розказувала, як її вага дійшла до критичної відмітки і як вона виходила з цього стану.