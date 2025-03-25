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"І так дуже худа": Олена Тополя показалася на тренуванні і пояснила, навіщо ходить у зал

Марія Мельник - 25 березня, 17:30

Співачка Олена Тополя (колишня Alyosha) похизувалася успіхами у наборі вазі.

У своєму Instagram зірка пояснила, для чого ходить у спортзал і як змінила свою форму.

"Починаємо день правильно. Багато хто питає, навіщо я займаюся в залі, адже я і так дуже худа. Але коли я прийшла, моя вага була лише 41 кг. Зараз уже 51 кг, і моя мета — не просто змінити цифри на вазі, а стати сильнішою, витривалішою і почуватися краще", - поділилася зірка.

Тополя у спортзалі качає руки

Схоже, цього разу у зірки був день рук


Олена Тополя у спортзалі

А минулого разу виконавиця пітніла над сідницями

Тополя підкачала руки

Ймовірно Олену знімав її тренер

Завдяки регулярним заняттям Тополя набрала 10 кіло

Завдяки регулярним заняттям Тополя набрала 10 кіло

Нагадаємо, раніше Олена розказувала, як її вага дійшла до критичної відмітки і як вона виходила з цього стану.

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