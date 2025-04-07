"Мусила робити операцію": Тополя розказала про ускладнення під час третьої вагітності, через яке більше не зможе народити

Творче подружжя, співачка Олена Тополя та лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, які виховують трьох дітей - Романа, Марка та Марію - схоже, зупиняться на цій кількості нащадків.

Принаймні, народити 38-річна артистка більше не зможе.

Про це екс-Alyosha розповіла в інтерв'ю Oboz.ua.

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Олена зізналася, що в юності не лише не бачила себе багатодітною мамою, а і вважала, що не вийде заміж.

Олена і Тарас втретє стали мамою й татом "не спеціально"

"Але не шкодую, що все вийшло інакше. Чи хочемо ми четверту дитину? Я не думаю про це, тому що під час вагітності Марійкою у мене повністю розійшлися на животі м'язи. Мусила робити операцію, поставити спеціальну сітку. Я не можу фізично більше народжувати. Можливо, і є якісь варіанти, але це буде дуже небезпечно – і для мене, і для дитини", - поділилася вона.

На думку Тополі, до діастазу - таку назву має розходження прямих м'язів живота, призвело, зокрема, те, що вона сильно себе завантажували.

"Крім того, будучи вагітною Марійкою, мала дуже великий живіт. І навіть при найменшому навантаженні все починало боліти, нити. А потім не могла нормально поїсти. Ніби перехопила трішки, а таке враження, що з'їла слона – так випирав живіт. Органи розташовувалися не під м'язами, а під шкірою", - пригадала зірка.

Донечці Тополь уже 4 роки

"Розуміла, що далі так не може бути, тому було ухвалено рішення про операцію. Сітка тримається, все добре. Єдине, що я не побереглася після втручання – одразу і за кермо, і в далекі поїздки, і тренування спортом розпочала – не змогла сидіти на місці. І отримала через це досить широкий шрам на животі. Думаю тепер про татуювання або шліфування", - зізналася вона.

Нагадаємо, з діастазом свого часу стикнулися гімнастка Ганна Різатдінова та колишня співачка Санта Дімопулос. А прийомний син телеведучого Тімура Мірошниченка народився без прямих м'язів живота і його органи в буквальному сенсі випадали назовні.