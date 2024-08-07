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Міс Стефанко у ліфчику та розстібнутих джинсах блиснула сталевим пресом на матрасі

Тетяна Сухачова 7 серпня, 12:00

"Міс Україна Всесвіт"-2011 Олеся Стефанко часто тішить підписників новими фотосесіями.

Черговою порцією стильного фотоконтенту вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. Для ч/б кадрів красуня попозувала у спідньому та джинсах, засвітивши сталевий прес.

"Чорно-білий настрій ", – написала Стефанко під фото.

Олеся Стефанко у новій зйомці

Модель покрасувалася на матраці

фото з Instagram олесі стефанко

Міс Всесвіт Україна-2011 Олеся Стефанко
36-річна модель похизувалася сталевим пресом
фото з instagram

Як відомо, Олеся заміжня за білоруським айтівцем Серігієм Алісєєнко. Із ним Стефанко побралася у 2016-му в Італії. Нині подружжя живе у США. У пари двоє дітей: син Тео і донька Кая.

Нагадаємо, нещодавно Стефанко вразила зйомкою у боді та ботфортах.

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