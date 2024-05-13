"Моя зефірка": міс Стефанко милими фото привітала доньку з 2-річчям

Марія Ткаченко 13 травня, 13:30

"Міс Україна Всесвіт"-2011 Олеся Стефанко 12-го травня відзначала подвійне свято: День матері та другий день народження своєї доньки Каї.

Для своєї "зефірки" Олеся і її чоловік Сергій влаштували бейбі-гулянку на тему єдиноріжок.

Фото іменинниці та сімейними світлинами 35-річна Стефанко поділилася в Instagram.

Каї виповнилося 2 рочки

Каї виповнилося 2 рочки

Фото з Instagram Стефанко

"Не можу повірити, що їй уже два!", - зізналася зіркова мама.

Олеся поділилася в соцмережі сімейними фото

Олеся поділилася в соцмережі сімейними фото

На іменинницю чекали подаруночки й повітряні кульки

На іменинницю чекали подаруночки й повітряні кульки

Це була моя мрія. Ці двоє, - зізналася Стефанко

"Це була моя мрія. Ці двоє", - зізналася Стефанко

Моя зефірка

"Моя зефірка"

Як відомо, первістку Олесі та Сергія, Тео в серпні виповниться чотири роки. Обидва рази Стефанко після пологів напрочуд швидко повертала свою струнку фігурку та відверто розказувала, як саме.

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