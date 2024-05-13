"Моя зефірка": міс Стефанко милими фото привітала доньку з 2-річчям
"Міс Україна Всесвіт"-2011 Олеся Стефанко 12-го травня відзначала подвійне свято: День матері та другий день народження своєї доньки Каї.
Для своєї "зефірки" Олеся і її чоловік Сергій влаштували бейбі-гулянку на тему єдиноріжок.
Фото іменинниці та сімейними світлинами 35-річна Стефанко поділилася в Instagram.
"Не можу повірити, що їй уже два!", - зізналася зіркова мама.
Як відомо, первістку Олесі та Сергія, Тео в серпні виповниться чотири роки. Обидва рази Стефанко після пологів напрочуд швидко повертала свою струнку фігурку та відверто розказувала, як саме.
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