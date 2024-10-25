Фреймут замилувала сином і дочкою у вишиванках та повеселила розвагами на гарбузовій фермі
Телеведуча Ольга Фреймут замилувала знімком нащадків у вишиванках.
Експертка з етикету також показала, як вона з 8-річним сином Валерієм та 7-річною донькою Євдокією готувалися до Геловіну.
Фреймут приєдналася до нащадків на Pampkin Patch ( місце, де вирощують гарбузи для продажу на Геловін - ред.).
Як відомо, першу дитину Фреймут народила від Ніла Мітчелла. А від свого теперішнього чоловіка Володимира Локотка - Валерія і Євдокію.
Днями вона похизувалася успіхами сина в поезії. Валерій отримав першу нагороду за свій вірш.
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