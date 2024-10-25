Фреймут замилувала сином і дочкою у вишиванках та повеселила розвагами на гарбузовій фермі

фото з Instagaram

Телеведуча Ольга Фреймут замилувала знімком нащадків у вишиванках.

Експертка з етикету також показала, як вона з 8-річним сином Валерієм та 7-річною донькою Євдокією готувалися до Геловіну.

Валерію і Євдокії дуже пасують патріотичні луки

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А пізніше діти перевдягнулися і поїхали веселитися

Фреймут приєдналася до нащадків на Pampkin Patch ( місце, де вирощують гарбузи для продажу на Геловін - ред.).

"Щоб сміятися - потрібно впасти", - припустила експертка з етикету

Як відомо, першу дитину Фреймут народила від Ніла Мітчелла. А від свого теперішнього чоловіка Володимира Локотка - Валерія і Євдокію.

Днями вона похизувалася успіхами сина в поезії. Валерій отримав першу нагороду за свій вірш.