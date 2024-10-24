Фреймут похвалилася поетичним успіхом сина у британській школі і показала його рідкісне фото

Телеведуча Ольга Фреймут похизувалася освітніми успіхами 8-річного сина Валерія.

В Instagram вона запостила вірш хлопчика, за який він отримав винагороду.

"Поезія і перемога. Валерій написав вірш у школі і переміг. Tenep "Animals" (назва вірша - ред.) будуть у книзі поезій у British Library. Я звикла дітям пропонувати свої стандарти - а у них свій голос. Знаю, верлібр сина може здатися примітивним, але у поезії справді багато спокою і магії. Вона викликає емоції, а це і є завдання мистецтва", - розказала підписникам Фреймут.

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Цікаво, що на творчість хлопця надихає саме фауна

Ольга рідко показує сина, і здебільшого постить у соцмеремаж фото доньок, 18-річної Злати і 7-річної Євдокії. Однак цього разу вона показала рідкісний знімок Валерія.

Відразу видно, людина творча...

Нагадаємо, першу дитину Фреймут народила від Ніла Мітчелла. А від свого теперішнього чоловіка Володимира Локотка - Валерія і Євдокію.

Раніше ТаблоID пригадував гучні і цікаві романи Фреймут.