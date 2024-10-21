Дочка Фреймут попозувала в коротеньких шортах та подякувала 15-річній собі за сміливість переїхати до США

ТаблоID 21 жовтня, 10:00
Дочка Фреймут Злата

Злата вже понад три роки живе окремо від родини

18-річна донька телеведучої Олі Фреймут, Злата Мітчелл не шкодує про своє раннє відокремлення від мами та переїзд до Америки на навчання.

Саме такий висновок можна зробити зі слів дівчини, якими вона підписала свій новий пост в Instagram.

Злата виклала добірку фото, зроблених у Лос-Анджелесі, та подякувала 15-річній собі.


Злата Мітчелл дочка Фреймут

Фреймут пишається дочкою та неодноразово про це говорила

"Життя, яке я 15-річна створила по цей бік океану: назавжди вдячна собі за сміливість!", - написала старша донька Фреймут.

Старша донька Олі Фреймут

Дівчина рано подорослішала і стала самостійною

Дочка Фреймут в Америці

Злата веде насичене життя за кордоном, але і в Україну навідується

Дочка Фреймут ноги

Злата доволі рано почала носити зухвалі вбрання

Нагадаємо, цього року Злата закінчила школу в Америці, але чим вона займається зараз, поки невідомо.

Докладніше про батька Злати та його сторунки з Олею Фреймут читайте в матеріалі ТаблоID.

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