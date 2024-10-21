Дочка Фреймут попозувала в коротеньких шортах та подякувала 15-річній собі за сміливість переїхати до США
18-річна донька телеведучої Олі Фреймут, Злата Мітчелл не шкодує про своє раннє відокремлення від мами та переїзд до Америки на навчання.
Саме такий висновок можна зробити зі слів дівчини, якими вона підписала свій новий пост в Instagram.
Злата виклала добірку фото, зроблених у Лос-Анджелесі, та подякувала 15-річній собі.
"Життя, яке я 15-річна створила по цей бік океану: назавжди вдячна собі за сміливість!", - написала старша донька Фреймут.
Нагадаємо, цього року Злата закінчила школу в Америці, але чим вона займається зараз, поки невідомо.
Докладніше про батька Злати та його сторунки з Олею Фреймут читайте в матеріалі ТаблоID.
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