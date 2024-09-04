"Коли вік - просто цифри": Харлан у день 34-річчя показала чорно-білий портрет і озвучила свої бажання

4-го вересня найтитулованіша українська спортсменка Ольга Харлан святкує своє 34-річчя.

З нагоди свята у цей, на жаль, траурний день, шаблістка запостила свій чорно-білий портрет і залишила коротке побажання.

"34. Переходжу в ту стадію, коли вік - це просто цифри у паспорті. Єдине, що бажаю собі і всім - миру і світ без країни 404", - написала Ольга.

Наразі, мабуть, усі українці у дні народження загадують одне й те саме фото з Instagram

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Нагадаємо, напередодні 34-річчя Харлан ТаблоID зібрав цікаві факти про її життя: від роботи в СБУ до зйомок у чоловічому глянці.