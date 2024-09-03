"Ніколи не пізно": Харлан із коханим у Голлівуді здійснила свою дитячу мрію. Фото

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан довела, що в її житті є мрії не лише про олімпійські медалі. І одну з таких вона днями здійснила разом із коханим під час відпустки у Лос-Анджелесі.

Виявляється, фехтувальниця мріяла потрапити в Universal Studios у Голлівуді, і це нарешті сталося.

У своєму Instagram Оля показала фото і відео з їхнього з чоловіком веселого дня в легендарній кіностудії.

Ніколи не пізно здійснювати свої мрії - доводить 34-річна Харлан

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"Коли мені було років 6-7, по телебаченню дивилася програму про Universal Studios. І мріяла, що колись туди потраплю. Хотілося бути там, де творяться дива. Тоді ця мрія здавалось неможливою, але я не зупинялась мріяти.

І ось, мені майже 34 рочки і все ж таки здійснилося. Ніколи не пізно ж, вірно? І так, у мене мрії не тільки про олімпійські медалі. І ще, дуже круто, коли здійснюються твої дитячі мрії, а поряд з тобою кохана людина❤️", - поділилася Харлан.

Спортсменка нарешті дісталася Голлівуду

Парочка весело провела час

Нагадаємо, нещодавно Ольга і Луїджі були у Болоньї, де наробили романтичних і дуже ніжних фото.

Про історію кохання пари читайте у нашому матеріалі.