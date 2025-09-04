Любов до танців, робота в СБУ та зйомка для чоловічого глянцю: цікаві факти про Ольгу Харлан, якій виповнюється 35 років

Ольга Геннадіївна Харлан - найвідоміша спортсменка України Фото: Instagram

Ольга Харлан – найтитулованіша українська спортсменка. Вона має найбільше олімпійських медалей, кількість яких сягає 6. А ще Харлан – пов'язана з СБУ та знімалася для чоловічого глянцю, зокрема Playboy. Майже перемогла у популярному шоу "Танці із зірками" та знайшла своє кохання в Італії.

ТаблоID розповість цікаві факти про Ольгу Харлан, яка 4 вересня відзначає свій 35 день народження. Всі деталі – у матеріалі.

З паркету – на доріжку

Ольга Харлан, біографія якої розпочинається у Миколаєві, від початку мріяла геть не про фехтування. Три роки дівчинка займалася спортивними бальними танцями, і це їй досить гарно вдавалося. Утім, у 9 років вона змушена була залишити улюблену справу – оплачувати заняття її родина не могла.

Ольга Харлан фото з дитинства публікує нечасто, але це є дуже знаковим для неї Фото: Instagram

"Бабуся і тітка шили мені сукні. Ми купували усього декілька камінців, бо усе це було дуже дорого: поїздки, індивідуальні заняття коштували 100 доларів. Моя старша сестра теж кинула танці. У 9 років на початку нового навчального року я прийшла на фехтування. Це був 1999 рік, складні часи, і фінансів було дуже мало", - пояснювала Оля доленосну подію в розмові з Аліною Доротюк.

Натомість у секції з фехтування екіпірування було спільне – не завжди вдале, але платити за нього не доводилося. Та й перша власна шабля у Харлан з’явилася лише за декілька років, коли її подарував тренер.

Недитячий старт у дорослому спорті

За рік занять юна Харлан Ольга закохалася у фехтування. Якщо раніше вона могла пропускати тренування, то тоді відпрацьовувала на повну. На доріжці вона перемагала навіть хлопців, і це її неабияк підбадьорювало.

Ольга Харлан цікаві факти про себе розповідає досить стримано, але її життя було досить насичене Фото: Instagram

Так, у 13 років Оля перемогла тодішню лідерку Дарію Недашковську і відповідно потрапила у збірну України. У 14-ть Харлан виступила на дорослому чемпіонаті. У 15 років виборола власну медаль на чемпіонаті Європи.

Найкрасивіша олімпійська медаль

Свій олімпійський шлях Ольга Харлан розпочала у 2008 році в Пекіні, де здобула "золото". Крім цього фехтувальниця привезла медалі з Лондона, Ріо та Парижа.

"Пекінська – перше "золото" – це був початок шляху, який продовжився на 6 олімпійських медалей. Останнє "золото" – це щось неймовірне. Минуло 16 років від першої медалі, а я досі в команді. Лише в Токіо не вийшло, і тоді я думала, що вже не привезу медалі, тому взяла тайм-аут", - розповіла Харлан Анатолію Анатолічу.

А от найбільше з усіх нагород Олі сподобалася остання медаль з Парижа – з частиною Ейфелевої вежі. Щоправда, як зізналася спортсменка, олімпійські медалі з роками втрачають початковий вигляд і їх треба реставрувати.

Зміна спортивних правил і погрози від росіян

Після початку повномасштабного вторгнення Ольга Харлан стала першою українською спортсменкою, яка змагалася з представницею країни-агресорки. У 2023 році росіян почали допускати до змагань як "нейтральних".

На чемпіонаті світу наша фехтувальниця перемогла і відмовилася тиснути руку суперниці, що є традиційним після поєдинку. Спочатку Ольгу дискваліфікували зі змагань, але наступного дня скасували рішення та повернули перемогу.

Ця історія стала прецедентом в історії спорту і особистим викликом для Харлан.

"Я вважаю, що тиснути руку – показувати повагу. Я не поважаю її (росіянку – ред.), я не хочу тиснути руку. Але так як я професіонал і представляю свою країну, я маю вийти і боротися. Я багато з собою розмовляла і казала собі: Оля, не вселяй в себе думку, що ти програєш, от і все. Я не повинна була програти цей бій. Єдина проблема – емоції", - пригадувала вона той період в розмові з Машею Єфросиніною.

Натерпілася від росіян Харлан і тоді, коли "злили" її особисті дані та почали відверто погрожувати. Найбільше Ольга хвилювалася за батьків та повсякчас заспокоювала їх. Зрештою, ситуація вирішилася за три тижні.

Фехтувальниця – фанатка Гаррі Поттера

У розмові з Анатолієм Анатолічем Ольга Харлан розповіла про панічні атаки, з якими працює разом із психологом. Вони пов’язані з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, яке розпочалося у 2022 році. Крім цього далися взнаки рішення міжнародних комітетів про допуск росіян на змагання.

"Мені складно змиритися з несправедливістю, а це була несправедливість", - говорила спортсменка.

Харлан впевнено відстоювала свою країну на міжнародних змаганнях Фото: Instagram

Що вже говорити про моральний стан у період підготовки до Олімпіади. Тоді Харлан навіть спати повноцінно не могла. Тому щоб якось відволіктися, вона читала легкі книги, зокрема, про Гаррі Поттера.

"Я фанат Гаррі Поттера", - зізналася Оля.

Ольга Харлан працює в СБУ

У серпні 2023 року Ольга Харлан отримала знак пошани від Національної академії СБУ, де за даними УП вона працює вже більше 10 років. Їй вручили найвищу нагороду навчального закладу.

"Пишаюсь тим, що росіяни знають, що я працюю в СБУ. Хай бояться", - гордо говорила Харлан.

Відзначилася Оля разом із очільником СБУ Василем Малюком Фото: Instagram

Харлан взяла реванш у танцях

Як ви вже зрозуміли, українська фехтувальниця Ольга Харлан мала танцювальне минуле. І якщо в дитинстві їй довелося попрощатися із мрією, то вже у дорослому віці вона взяла реванш на паркеті проєкту "Танці із зірками".

"Я давно хотіла на це шоу, дивилася його ще з перших сезонів. Дуже хотіла потрапити, але розуміла, що я – непрофесійна танцівниця. Утім, щось таки пам’ятаю", - ділилася спортсменка.

"Танці із зірками" Ольга Харлан могла сміливо підкорити, але не вистачило одного кроку Фото: Instagram

Пару Ользі тоді склав хореограф Дмитро Дікусар, який на початку великої війни став військовослужбовцем і донині боронить Україну. Разом вони дійшли до фіналу та посіли друге місце.

Цікаво, що тоді Харлан не засмутилася через свій результат та насолоджувалася процесом. А от хвилювання було здебільшого через коханого-італійця Луджі Самеле, який трохи ревнував красуню.

Італійська історія кохання

У житті Ольги Харлан було три кохання, і вона навіть встигла побувати в офіційному шлюбі. Однак ті стосунки не склалися. Натомість спортсменка зустріла справжнє кохання – італійського фехтувальника Луїджі Самеле.

Ольга Харлан особисте життя не приховує Фото: Instagram

Їхня історія розпочалася з дружнього листування, спільної зустрічі та випробування кілометрами. Однак усе це пара успішно пройшла. Луїджі уже встиг побувати на батьківщині Олі та познайомив її зі своєю родиною. Поки закохані офіційно не оформили свої стосунки. Та у планах Харлан є родина – ще одне досягнення після олімпійських медалей.

Торік пара заручилася на узбережжі.

Обкладинка чоловічого глянцю

У 2018 році Ольга Харлан постала в неочікуваному образі. Без маски та шаблі, а у відвертому вбранні вона з’явилася на обкладинці чоловічого глянцю XXL.

Ось такий неочікуваний образ вийшов Фото: XXL

Як Ольга Харлан Барбі стала

У 2020 році компанія, яка випускає всесвітньовідому ляльку Барбі, створила міні-копію Ольги Харлан. Це проєкт, присвячений видатним жінкам, які виходять за усталені рамки в різних професіях.

"Це так було круто. Вона розлетілася по усьому світу і мені було дуже приємно. Мої суперниці писали: Оля, ми так тобою пишаємося", - пригадувала спортсменка, яка першою серед українок отримала такий презент.

Утім, зі своєю ляльковою копією Олі довелося попрощатися Фото: Instagram

У 2023 році Харлан розпрощалася зі своєю Барбі. Ляльку вона виставила на благодійний аукціон, де її продали за понад 380 тисяч гривень. Усі кошти передали клініці, яка займається реабілітацією військових після поранень.

До речі, шаблю, з якою Харлан боролася на Олімпіаді-2024, теж продали на аукціоні за 10 мільйонів гривень. Його ініціював фонд Сергія Притули, а виручені кошти підуть на придбання автоматизованих турелей для піхоти.

Нагадаємо, Харлан показала нове татуювання – на руці вона набила шість медалей із цифрами, що відповідно символізують "золото", "срібло" та "бронзу". Крім цього спортсменка здійснила свою дитячу мрію і відвідала Universal Studios у Голлівуді.