"Любов - найкращі ліки": Харлан з коханим закарбувала романтичні моменти взаємопідтримки на змаганнях

Ольга Харлан та її коханий, італійський фехтувальник Луїджі Самеле заряджають одне одного на перемогу

Переможниця Олімпійських ігор-2024, фехтувальниця Ольга Харлан присвятила допис своєму коханому Луїджі Самеле.

33-річна спортсменка запостила романтичні моменти і закарбувала, як вони з чоловіком підтримують одне одного на спортивних змаганнях.

"У найважливіші дні нашої кар'єри ми були поруч один з одним. Хоча ми готувалися і нервували, але в той же час ми знаходили потрібні слова або просто мовчали, але разом. Одного дня все це стане чудовою історією, про яку можна буде розказати. І ми це зробимо.

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Хтось сказав: "Любов – найкращі ліки", тому з цими ліками ми згадали, ким є насправді. Я завжди була вдячна за твою підтримку, коли всі труднощі та розчарування брали верх над усім. Я завжди буду пам’ятати кожну секунду, проведену разом. Але все ще попереду", - написала Харлан.

Такі моменти і справді виглядають кінематографічно

У перервах між змаганнями українка і італієць знаходять час побути разом

Як відомо, спортивне життя Харлан сповнене цікавих моментів і великих перемог. Але не менш яскравим є і амурна біографія фехтувальниці. Днями ТаблоID розказав про три кохання Ольги Харлан: чому вона розійшлася із першим хлопцем, що стало на заваді її шлюбу з колегою-фехтувальником та чи планує одружуватися із теперішнім обранцем.