"Старенький італієць та маленька українка": три історії кохання Ольги Харлан

Ольга Харлан щаслива у стосунках із Луїджі Самеле. Однак до цього їй довелося дещо пройти Фото: Instagram

33-річна фехтувальниця Ольга Харлан стала найтитулованішою українською спортсменкою. Олімпійські ігри 2024 принесли їй золоту медаль, а загалом спортсменка має шість нагород: 2 "золота", 1 "срібло" та 3 "бронзи".

Її спортивна сторінка життя має що розповісти. Але не менш цікавою є і особиста. ТаблоID розповість про три кохання Ольги Харлан. Чому вона розійшлася із першим хлопцем? Що стало на заваді її шлюбу з колегою-фехтувальником? Та чи планує одружуватися із теперішнім обранцем?

Перше нещасливе кохання

Ольга Харлан не ховає сторінки своєї особистої біографії від прихильників та вболівальників. Так, в розмові з Аліною Доротюк спортсменка розповіла про свого першого хлопця кікбоксера, з яким вона була у стосунках понад 4 роки.

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"Він не сильно мене любив, я - навпаки. До мене почали доходити чутки, що він зустрічався з іншими дівчатами. Я часто їздила на змагання, а він залишався вдома, можливо, це було правдою. Але розійшлися ми не через це. Я сказала: давай, стоп", - ділилася вона.

Тоді Харлан сама змогла поставити крапку у цих стосунках Фото: Instagram

Дівчина відверто розуміла, що ці стосунки себе вичерпали. Ба більше – Ользі почав подобатися зовсім інший чоловік, її колега-фехтувальник Дмитро Бойко, який згодом стане її першим офіційним чоловіком.

Офіційний чоловік Харлан

Ольгу та Дмитра об’єднало фехтування. За словами Харлан, вона уперше познайомилася з Бойком у 13 років.

"Він був симпатичним молодим чоловіком. Високий, смішний, з почуттям гумору, що мене завжди захоплює. Ми зустрічалися 4,5 роки", - пригадувала спортсменка.

Ольга не приховувала, що це досить тривалий час і вона очікувала на пропозицію від коханого. Здійснилося це на її ж день народження.

Перший офіційний чоловік Ольги Харлан. Їхнє весілля відбулося у серпні 2014 року Фото: gazeta.ua

Утім, за два роки шлюб дав тріщину. Дмитро поїхав на роботу до США, Ольга на певний час теж поїхала до чоловіка.

"Там було складно – немає ні рідних, ні друзів. Він приходив пізно, ми рідко кудись виїздили, бо робота. Піковим моментом став новий рік, коли ми просто залишилися вдома в Бостоні і нікуди не поїхали. В мене була депресія. Я розумію, що він увесь час був на роботі і йому хотілося бути вдома. А я навпаки – постійно сиділа вдома", - пояснювала Харлан.

Переломним моментом стала реабілітація, яку Ольга проходила після операції. Тоді вона чітко розуміла, що хоче повернутися до України та продовжувати свою кар’єру. 7 місяців подружжя майже не бачилося, а за короткі тижні разом зрозуміло, що вже є іншими людьми. Тоді чітко постало рішення про розлучення.

"Це було після мого дня народження. (Дмитра не було на святкуванні, - ред.). Я сказала, що давай поки не будемо спілкуватися", - пригадувала Ольга в інтерв’ю для "Зіркового шляху".

Колишній чоловік Харлан, за її словами у попередніх інтерв'ю, продовжує роботу за кордоном Фото: daily.rbc.ua

Однак за черговим розривом майже одразу розпочалися й нові стосунки.

Палке кохання з італійцем

Від першої зустрічі до кохання – відстань у 15 років. Саме стільки знадобилося часу Ользі Харлан та її теперішньому коханому-італійцю Луїджі Самеле. Уперше вони зустрілися на змаганнях із фехтування і на диво самої жінки, обранець вже тоді звернув на неї увагу.

Особиста біографія Ольги Харлан знову відкрила нову сторінку Фото: Instagram

"В дитинстві я не була популярною дівчинкою, за мною хлопці не бігали. Крім цього це був перехідний період, коли волосся, шкіра – все не так добре", - пригадувала вона в розмові з Машею Єфросиніною.

Ще більшим здивуванням для Харлан стало те, що Луїджі навіть тихцем фотографував її. Справжні стосунки розпочалися під час розлучення Олі. Ставлячи офіційну крапку з екскоханим, вона почала переписуватися з Луїджі.

"Я подумала: він хороший хлопець, чому б ні, давай поспілкуємося. Я зробила перший крок вперед. Ми переписувалися в дружній атмосфері. Потім частіше почали спілкуватися", - розповідала жінка.

Харлан Ольга частенько хизується фото з коханим у соцмережах Фото: Instagram

Перша зустріч перед стосунками сталася на зборах – Оля відновлювалася після травми і поїхала за компанію з подругою на змагання, де, власне, був Луїджі. Він вразив її нетиповою італійською харизмою.

"Ми поспілкувалися і все. Але наступного дня я прокинулася і подумала: цікаво. Щось зачепило", - зазначала Харлан.

Але це не було кохання з першого погляду, у яке фехтувальниця не вірить. Справжній виток почуттів розпочався у 2018 році. Утім, перепоною стала відстань. Ольга жила і тренувалася в Україні, Луїджі – в Італії. Закохані бачилася усього раз на місяць. Так тривало рік.

"Одного разу ми поїхали на відпочинок, але відчували: ну щось не клеїться. Я тоді кажу: якщо я зараз не приїду, наприклад, на місяць в Італію, ми не відчуємо один одного як нормальні люди, то розійдемося. Ми дійшли до того, що маємо спробувати. Я приїхала на декілька тижнів до нього в Італію і разом зрозуміли, що хочемо боротися за ці стосунки", - ділилася спортсменка.

Кілометри стали випробуванням для пари, але вони його подолали Фото: Instagram

Цікаво, що велика та гучна італійська родина Луїджі радо прийняла Олю. Жінка бачить у своєму обранці справжнього чоловіка та не боїться приміряти для нього роль батька майбутніх дітей. Однак поки пара поки офіційно не оформила свої стосунки.

"Я бачу нашу старість: старенький італієць та маленька українка", - жартувала спортсменка.

Інстаграм Ольги Харлан переповнений світлинами з Луїджі Фото: Instagram

Нагадаємо, нещодавно Луїджі Самеле виповнилося 37 років. Ольга тепло привітала його у соцмережах. У квітні фехтувальниця навідувалася до свого рідного Миколаєва, та показала знімки з улюбленцем.