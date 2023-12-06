Закутана Цибульська з сином у горах Німеччини згадала, як вірила у Святого Миколая

Співачка Оля Цибульська в День Святого Миколая і ЗСУ пригадала, як вірила (і досі вірить) в чудо.

На честь свята виконавиця оприлюднила фото з сином Нестором і закликала створювати дива власноруч.

"Я сварилась з однокласниками до 5 класу, що Миколай існує. Навіть знайшовши з братом подарунки до свята у шафі, а потім за кілька днів під подушкою, я продовжувала вірити.



Дивувало, як Миколай знає моє ім’я і завжди каліграфічно підписує подарунки. Почерком при цьому зовсім не схожим на мамин чи татів. Я перевіряла", - згадала Оля.

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"У світі безліч дітей, а він знає нас з братом і ніколи не забуває.

Я прошу у нього, щоб не забув і про наших захисників та захисниць. Бо так доречно збіглося, що цього року і День святого Миколая, і День Збройних Сил України святкуються разом", - зазначила співачка.



"Вір у чудо. І створюй його своїми руками: зроби подарунок рідним, задонать, обійми, посміхнись, подякуй. Чудо починається з кожної й кожного з нас", - наголосила Цибульська.

Нагадаємо, раніше співаки Alena Omargalieva, ZLATA OGNEVICH, Анна Трінчер, POSITIFF, DEMCHUK та ENLEO затишно заспівали на честь Дня Святого Миколая.



