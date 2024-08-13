Полякова в купальнику та на підборах посвітила пружними стегнами на тлі краєвидів Капрі. Фото

45-річна співачка Оля Полякова нині перебуває у своїй найкращій формі і вазі, яку мала ще в 20 років. Тож контент у купальнику, яким виконавиця не гребувала і раніше, тепер набув особливої актуальності.

А тим більше, що зірка влаштувала собі відпочинок на Капрі. І вже встигла викласти кілька фото себе стрункої та довгоногої у білому суцільному купальнику та на червоних підборах.

Оля з мокрою зачіскою попозувала в купальнику на капрі

Спокусливими формами на тлі морських краєвидів Полікова поділилася в сторіс Instagram.

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Оля та її розкішні стегна передають вітання з Капрі

Нагадаємо, нещодавно співачка показувала, який ритуал виконує після спорту для тонусу і пружності тіла.

А ще Полякова проводила відкрите тренування на вулиці для всіх бажаючих.