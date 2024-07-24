Полякова у купальнику поцікавилася, на який вік виглядає
Співачка Оля Полякова, яка не наситилася коментарями після попередньої зйомки в купальнику, вирішила назбирати ще.
У своєму Instagram 45-річна Оля запостила фото в бікіні і поцікавилася, на скільки років виглядає.
"Ну що, хочу задати вам трендове питання, на який вік я виглядаю?", - запитала Оля.
Більшість коментаторів дали співачці 25-30 років. Були й коментатори, які написали "55" (ймовірно, в іронічному контексті).
Як зізналася Оля, коли в 2020-му році в Вікіпедії з'явилася її справжня дата народження, і її неможливо було виправити, це стало страшним ударом. Довгий час аудиторія Олі думала, що їй 38, однак потім дізналася від неї правду.
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