Солодке, мучне і 10 тисяч кроків: Парфільєва розкрила секрети стрункості і у спідньому показала своє до та після

Блогерка-мільйонниця, засновниця відомого бренду одягу Таня Парфільєва, яка 1,5 роки тому вперше стала мамою, пригадала, як повертала довагітну форму.

У своєму Instagram блогерка показала своє "до" та "після" і розповіла про щоденну дисципліну.

"Намагаюсь тренуватись 2-3 рази на тиждень, а також багато ходити, хоча б 10 тисяч кроків кожного дня. Харчуюсь інтуїтивно: їм і солодке, і мучне (жодних табу), але в міру, і все ж при можливості, надаю перевагу здоровій їжі", - зазначила Тетяна.

Так виглядала блогерка за тиждень після народження сина Скрін з Instagram

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До речі, Тетяна з тих, кому пощастило оминути РХП

Блогерка впевнена, що перевершила свою довагітну форму

Нагадаємо,