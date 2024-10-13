Пенелопа Крус у кардигані і ботфортах посвітила ногами на сторінках глянцю. Фото

Юлія Леськова 13 жовтня, 16:24
Пенелопа Крус попозувала для фото
Фото Kyle Buchanan

50-річна іспанська акторка Пенелопа Крус знялася для обкладинки модного глянцю у стильних луках. Світлини для журналу "Elle" вона показала у своєму Instagram.

На фотосесії Пенелопа попозувала у кількох образах. Вона приміряла на себе затишний білий кардиган та ботфорти, джинсову сукню та довге чорне плаття-плащ з розрізом.

Пенелопа Крус у новій фотозйомці
Аутфіт вийшов одночасно й затишним, й сексуальним
Фото Xavi Gordo

Пенелопа Крус показала нові фото

Акторка похизувалася довгими ногами

Фото Xavi Gordo
Пенелопа Крус знялася для глянцю

А який з образів більше личить зірці?

Фото Xavi Gordo
Пенелопа Крус у ботфортах
Фото Xavi Gordo

Нагадаємо, у вересні Пенелопа Крус в Іспанії заселфилася з актором Джонні Деппом, з яким у неї збереглися теплі стосунки з часів роботи над фільмом "Кокаїн" у 2001 році.

Як відомо, раніше Крус показувала фотосесію, на якій позувала у корсеті.

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