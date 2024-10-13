Пенелопа Крус у кардигані і ботфортах посвітила ногами на сторінках глянцю. Фото
50-річна іспанська акторка Пенелопа Крус знялася для обкладинки модного глянцю у стильних луках. Світлини для журналу "Elle" вона показала у своєму Instagram.
На фотосесії Пенелопа попозувала у кількох образах. Вона приміряла на себе затишний білий кардиган та ботфорти, джинсову сукню та довге чорне плаття-плащ з розрізом.
Нагадаємо, у вересні Пенелопа Крус в Іспанії заселфилася з актором Джонні Деппом, з яким у неї збереглися теплі стосунки з часів роботи над фільмом "Кокаїн" у 2001 році.
Як відомо, раніше Крус показувала фотосесію, на якій позувала у корсеті.
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