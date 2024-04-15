Міс Усанова з голубом на голові та в пір'ї замріяно попозувала для глянцю. Фото
Переможниця конкурсу "Міс Всесвіт Україна"-2023 Ангеліна Усанова з’явилася на новій обкладинці журналу L'officiel Monaco.
Для зйомки титулована красуня вбралася у незвичний лук із пір’я, а на додачу до нього попозувала зі справжніми пташками.
До речі, Усанова займається також благодійністю. Нещодавно вона влаштувала івент за участі грузинської співачки Ніно Катамадзе, з якою навіть заспівала на одній сцені.
Нагадаємо, раніше Ангеліна демонструвала вражаючі йога-пози ти гімнастичні трюки.
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