Міс Усанова з голубом на голові та в пір'ї замріяно попозувала для глянцю. Фото

Переможниця конкурсу "Міс Всесвіт Україна"-2023 Ангеліна Усанова з’явилася на новій обкладинці журналу L'officiel Monaco.

Для зйомки титулована красуня вбралася у незвичний лук із пір’я, а на додачу до нього попозувала зі справжніми пташками.

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2023 вразила новими кадрами для глянцю фото з Instagram Ангеліни Усанової

Усанова попозувала для ніжних кадрів у пір'ї фото з Instagram Ангеліни Усанової

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До речі, Усанова займається також благодійністю. Нещодавно вона влаштувала івент за участі грузинської співачки Ніно Катамадзе, з якою навіть заспівала на одній сцені.

Нагадаємо, раніше Ангеліна демонструвала вражаючі йога-пози ти гімнастичні трюки.