"Принцесі треба її принц": Хілтон із сином у короні замилувала кадрами на відпочинку. Фото

Американська світська левиця та діджейка Періс Хілтон після народження дітей збалансувала гламурний контент домашніми фото у своїх соцмережах.

Вкторе зірка поділилася зворушливими кадрами з сином Феніксом у свіжому дописі.

"Кожній принцесі треба її принц", – написала Періс.

Періс Хілтон та її принц фото з Instagram Періс Хілтон

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фото з Instagram Періс Хілтон

Як відомо, як синочка Фенікса, так і молодшу дочку Лондон для Періс та її чоловіка виносила сурогатна мама. Невдовзі після оприлюднення фото первістка Хілтон зіштовхнулася з хейтом у соцмережах. Користувачі критикували зовнішність малюка, через що після народження другої дитини вона довго приховувала її від широкого загалу.

Нагадаємо, нещодавно світська левиця показала перший візит дочки Лондон до Лондона.