"Принцесі треба її принц": Хілтон із сином у короні замилувала кадрами на відпочинку. Фото
Американська світська левиця та діджейка Періс Хілтон після народження дітей збалансувала гламурний контент домашніми фото у своїх соцмережах.
Вкторе зірка поділилася зворушливими кадрами з сином Феніксом у свіжому дописі.
"Кожній принцесі треба її принц", – написала Періс.
Як відомо, як синочка Фенікса, так і молодшу дочку Лондон для Періс та її чоловіка виносила сурогатна мама. Невдовзі після оприлюднення фото первістка Хілтон зіштовхнулася з хейтом у соцмережах. Користувачі критикували зовнішність малюка, через що після народження другої дитини вона довго приховувала її від широкого загалу.
Нагадаємо, нещодавно світська левиця показала перший візит дочки Лондон до Лондона.
"Задом наперед": підписники Періс Хілтон вказали їй на черговий мамський ляп через відео з сином у басейні
Від Періс Хілтон та Кім Кардашян до Джорджини Родрігес: жінки футболіста Кріштіану Роналду. Фото
Періс Хілтон під час відпочинку з сином і дочкою похизувалася стрункою фігуркою на яхті