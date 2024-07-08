"Лондон у Лондоні": Періс Хілтон в улюбленому місті помилувалася 7-місячною донею. Відео

Діти американської світської левиці, бізнеследі й співачки Періс Хілтон, Фенікс та Лондон у буквальному сенсі з пелюшок подорожують світом із зірковою мамцею.

Цього разу 7-місячна мала завітала до міста, на честь якого її назвали.

Періс у Instagram поділилася милим відео зі своєю крихіткою.

Лондон уперше завітала до Лондона

"Лондон Хілтон у "The London Hilton"", - покаламбурила 43-річна Хілтон.

11-го липня малій, котру, як і Фенікса, для Періс виносила сурогатна мати, виповниться 8 місяців

"Як я люблю мою маленьку принцесу! Збулася моя мрія - вперше привезти її до міста, на честь якого її назвали. Я змалку кожне літо проводила в цьому готелі, а тепер у мене вийшло розділити цю особливу сімейну традицію з моєю донькою Лондон! Я назвала її на честь свого найулюбленішого міста в світі! Не можу дочекатися, коли ми разом створимо нові спогади в "Hilton", - зізналася Періс.

Нагадаємо, всесвітньовідому мережу готелів заснував прадід білявки, Конрад Хілтон. Та майже весь величезний спадок кілька років тому відійшов The Conrad N. Hilton Foundation.

Навіть своє весілля з Картером Реумом у 2021-му році Періс довелося гуляти в маєтку, який більше її родині не належить.