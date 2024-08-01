Баляндраси 15.08

Періс Хілтон під час відпочинку з сином і дочкою похизувалася стрункою фігуркою на яхті

Марія Ткаченко 1 серпня, 14:00
Періс Хілтон

Періс Хілтон релаксує на яхті

Американська світська левиця, бізнеследі, співачка і діджейка Періс Хілтон змалечку привчає своїх дітей - півторарічного Фенікса та 8-місячну Лондон до подорожей.

43-річна білявка взяла малечу з собою на відпочинок на яхті. Відтак контент у Instagram Періс звідти і гарячий, і, водночас, мімімішний.

Хілтон, нащадків для якої виносили сурогатні матері, продемонструвала на камеру свою струнку фігуру у бікіні, а ще ніжні моменти з Феніксом і Лондон.

Періс Хілтон і її донька від сурогатної матері

Маленька Лондон - русалонька або рибка?

Періс Хілтон і син від сурогатної матері

Фенікс - первісток Хілтон

Нагадаємо, на двох спільних дітях Періс та її супутник життя Картер Реум спинятися не збираються. А от дочці-підлітку чоловіка від попередніх стосунків у їхньому житті місця не знайшлося.

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