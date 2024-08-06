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"Моя кароока дівчинка": Броснан лагідно звернувся до дружини з нагоди 23-ї річниці шлюбу. Фото

Тетяна Сухачова 6 серпня, 10:15

71-річний ірландський актор Пірс Броснан та його дружина Кілі Шей – одна з тих зіркових пар, чиєю історією кохання можна захоплюватися та надихатися.

5-го серпня подружжя відзначає 23 річницю шлюбу. Із нагоди цього актор запостив до Instagram колаж із кількома архівними фото з благовірною.

"Щасливої 23-ї річниці, моя дорога Кілі, моя красива кароока дівчинка, моя північ, мій південь, мій схід та захід", – написав Броснан під постом та додав цитату із ліричної пісні про кохання Брюса Спрінгстіна.

Пірс Броснан і його дружина
Подружжя разом понад 30 років, з них 23 у шлюбі
фото з instagram Пірса Броснана

Як відомо, Пірс та Кілі знайомі вже понад 30 років. Із нагоди цього у квітні жінка зворушливо привітала чоловіка з річницею.

Нагадаємо, у пари двоє спільних дорослих синів.

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