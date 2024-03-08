Стильна парочка: 70-річний Броснан за ручку з дружиною в total black відвідали урочистий івент. Фото
Ірландський актор Пірс Броснан 7-го березня з'явився на церемонії Oscar Wilde Awards, яка відбулася в Санта-Моніці.
Компанію 70-річній кінозірці, звісно ж, склала його кохана дружина та муза Кілі Шей Броснан. Подружжя для івенту підібрало ошатні total black луки.
Нагадаємо, в вересні Кілі Шей виповнилося 60, і чоловік презентував їй відповідну кількість троянд, назвавши "своєю кароокою дівчиною". Пара одружена вже 22 роки.
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