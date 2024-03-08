Стильна парочка: 70-річний Броснан за ручку з дружиною в total black відвідали урочистий івент. Фото

Марія Ткаченко 8 березня, 15:15

Ірландський актор Пірс Броснан 7-го березня з'явився на церемонії Oscar Wilde Awards, яка відбулася в Санта-Моніці.

Компанію 70-річній кінозірці, звісно ж, склала його кохана дружина та муза Кілі Шей Броснан. Подружжя для івенту підібрало ошатні total black луки.

Кілі Шей та Пірс на хіднику трималися за руки

Кілі Шей та Пірс на хіднику трималися за руки

Фото Getty Images
Стиляга Броснан надягнув шовкову краватку

Стиляга Броснан надягнув шовкову краватку

Фото Getty Images

Нагадаємо, в вересні Кілі Шей виповнилося 60, і чоловік презентував їй відповідну кількість троянд, назвавши "своєю кароокою дівчиною". Пара одружена вже 22 роки.

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