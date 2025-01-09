"Коли знімає подруга, яка не заздрить": Полякова в бікіні попозувала на камеру Єфросиніній

Співачка Оля Полякова показала фото себе в купальнику, які для неї зробила подруга, котра не заздрить її стрункості.

Звісно ж, мова про телеведучу Машу Єфросиніну, яка і сама має чудову форму.

Дівчата разом відпочивали у Полякової в заміському будинку, і Оля скористалася нагодою посвітити своїм пружним тілом в купальнику, а Єфросиніна зробила для подружки інстаграмні фото і відео.

Оля Полякова потішила підписників зображенням свого спортивного тіла в бікіні

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"Без фільтру, без фотошопу, лише спорт", - запевнила співачка, якій зовсім скоро виповниться 46 років.

Єфросиніна старалася

Та сама подружка, яка не заздрить

Нагадаємо, нещодавно Єфросиніна з Поляковою насмішили мережу під час зйомок свого шоу "Дорослі дівчата". Оля поприсідала з Машею на спині.