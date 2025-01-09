"Коли знімає подруга, яка не заздрить": Полякова в бікіні попозувала на камеру Єфросиніній

Тамара Кудрявченко 9 січня, 17:00

Співачка Оля Полякова показала фото себе в купальнику, які для неї зробила подруга, котра не заздрить її стрункості.

Звісно ж, мова про телеведучу Машу Єфросиніну, яка і сама має чудову форму.

Дівчата разом відпочивали у Полякової в заміському будинку, і Оля скористалася нагодою посвітити своїм пружним тілом в купальнику, а Єфросиніна зробила для подружки інстаграмні фото і відео.

Оля Полякова в купальнику

Оля Полякова потішила підписників зображенням свого спортивного тіла в бікіні


"Без фільтру, без фотошопу, лише спорт", - запевнила співачка, якій зовсім скоро виповниться 46 років.

Єфросиніна старалася

Єфросиніна старалася

Та сама подружка, яка не заздрить

Та сама подружка, яка не заздрить

Нагадаємо, нещодавно Єфросиніна з Поляковою насмішили мережу під час зйомок свого шоу "Дорослі дівчата". Оля поприсідала з Машею на спині.

Читайте також:

Печія, прищі і товста дупа: Полякова розказала, чи планує народжувати ще, а Єфросиніна згадала скрутну ситуацію під час вагітності

"Та сама бісяча подружка": Єфросиніна поскаржилася на похмілля і розказала, чому майже не вживає алкоголь

Полякова в бікіні показалася у карпатському басейні. Фото

Полякова єфросиніна
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів