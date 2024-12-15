Полякова насмішила мережу присіданнями з Єфросиніною на спині. Відео
Телеведуча Маша Єфросиніна показала свою улюблену вправу для пружних сідниць та залізна на спину Поляковій.
На подкасті "Дорослі дівчата" з Олею Поляковою Маша вирішила продемонструвати вправу, від якої у неї "горять" сідниці.
"Є вправа, дівчата, показую. Її виконати неможливо. Коли я її виконую, мені здається, що моя дупа сама зростає. Це треба на одній нозі присісти і отак ще вигнутися. І отак встати. І оце дупа, ну вона прямо зростає, прямо горить. А ще якщо грузики повісити, ви будете проклинати мене", - сказала Єфросиніна.
Спробувала повторити вправу й Полякова, втім, заявила, що присідання з вагою для неї ефектніше.
"Ну 60 краще, от правда. Значить, береш 60 кілограмів, сідаєш в присяд. Задницю гарно відставляєш і жмеш", - продемонструвала Оля.
Втім у пояснення улюбленої вправи Олі втрутилася Єфросиніна та заявила, що важить 60 кілограмів.
"Я важу 60. Давай я на спину", - викрикнула Маша та залізла на спину Поляковій. А та, своєю чергою, виконала присідання з вагою.
Нагадаємо, якось Маша Єфросиніна відповіла на звинувачення підписників у тому, що вона схудла завдяки уколам "Оземпіку". Маша зізналася, що вона "сцикло", тому боїться пробувати на собі такі методи схуднення.
Як відомо, Єфросиніна частенько ділиться з шанувальниками успіхами від тренувань.
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