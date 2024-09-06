Потап привітав сина з 16-річчям та показав миле фото

Потап вітає сина з днем народження фото з instagram

6-го вересня син продюсера і репера Потапа (POTAP) та продюсерки Ірини Горової святкує свій день народження.

З нагоди 16-річчя Андрія батько опублікував пост-привітання, де показав їхнє архівне фото.

"З Днем народження, синку!", - написав 43-річний Олексій.

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Пам'ятаєте такого Потапа?

Нагадаємо, у грудні минулого року Андрій давав інтерв'ю, де публічно ігнорував батька і не давав жодних коментарів про нього. А у червні цьогоріч він наводив Потапа як приклад та розповідав про найціннішу пораду від нього та про свої фінансові амбіції.