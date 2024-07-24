Насичена синя та ніжна кремова: принцеса Беатріс у Лондоні вигуляла дві сукні з трояндовим принтом. Фото

Онука королеви Єлизавети II принцеса Беатріс полюбляє витончені та ніжні образи. Їх вона демонструє як на офіційних івентах, так і повсякдень, перебуваючи подалі від спалахів фотокамер. Вкторе підтвердити свою відданість елегантному стилю вона вирішила відразу на кількох заходах.

Як пише Daily Mail, Її високість обрала кремову мідісукню із зеленим квітковим принтом від бренду ME+EM під час візиту до однієї з лондонських шкіл. Вбрання вартістю близько 370 доларів вона доповнила балетками від Chanel. У таких, до речі, днями Меган Маркл засвітилася в італійському ресторані у Монтесіто.

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Згодом кузина принца Гаррі вчергове звернулася до квіткового принта, обираючи вбрання для Flackstock Music Festival. Для музичного івенту принцеса Беатріс вбралася у темно-синю сукенку із дрібними квіточками, а також додала до образу квітковий аксесуар – віночок.

Нагадаємо, подейкують, що останнім часом роль принцес Беатріс та Євгенії у королівській родині може суттєво зрости. Це пов’язано, зокрема, із тимчасовою відсутністю Кейт Міддлтон через стан здоров’я.

Також нещодавно з’явилася інформація, що Беатріс та Євгенія віддалилися від принца Гаррі та Меган Маркл. Мовляв, виявили відданість короні.