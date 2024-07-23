Меган Маркл у Монтесіто вигуляла кежуал та ювелірку на десятки тисяч доларів. Фото

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл обожнює стильно вдягатися. При цьому герцогиня Сасекська не цурається демонструвати розмаїття люксових брендів на десятки тисяч доларів. Вкторе один із таких образів вона продементрувала днями у Монтесіто.

Як пише Daily Mail, для ланчу в італійському ресторані невістка короля Чарльза III обрала кежуальний лук зі світлих джинсів та білої сорочки.

Вбрання Меган доповнила культовими балетками Chanel та чималою кількістю ювелірних виробів. Зокрема, на шиї герцогині виднівся "цвях" Cartier, який коштує близько 16 тисяч доларів. Також Меган обрала золотий браслет і годинник того ж бренду та кулон від Ariel Gordon. Фінальною деталлю образу стала сумочка від Dior.

До речі, вибір Меган не завжди припадає до смаку широкому загалу. Якось її лук розкритикувала перша леді Нігерії. Герцогині Сассекській закидали надто відверте вбрання під час офіційного візиту до африканської країни.

Нагадаємо, раніше у мережі подейкували, що дружина принца Гаррі замінила діамант у заручальній каблучці.