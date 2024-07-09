Союзників дедалі меншає: кузини Беатріс та Євгенія віддалилися від принца Гаррі - інсайдер

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Схоже, в британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл дедалі меншає прихильників у королівській родині. Принцеси Євгенія та Беатріс, які після "Мегзіта" все ж підтримували добрі стосунки з кузеном, і ті останнім часом від нього віддалилися.

Про це днями розповів інформатор Express, пише New York Post.

Враховуючи непростий період, який зараз переживає королівська сім'я, сестрам-принцесам довелося зробити свій вибір.

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Принц Гаррі та його двоюрідні сестри віддалилися одне від одного Фото Getty Images

"Беатріс та Євгенія чітко висловили свою відданість королівській родині", - запевнило джерело.

"Вони вже певний час не спілкуються з герцогом та герцогинею Сассекськими. Вони вже геть не такі близькі, як колись були", - додав він.

Водночас, зі слів співрозмовника видання, Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк зараз "дуже обережні щодо того, що вони розказують своїм друзям, оскільки не хочуть, щоби виглядало так, ніби вони наговорюють на Гаррі чи Меган".

Інсайдер також додав, що дружба між кузинами та кузеном усе ще існує, але тісного зв'язку, що був між ними до від'їзду Гаррі до Америки, більше нема.

Колись Гаррі був нерозлийвода й зі своїм старшим братом Вільямом, а Кейт Міддлтон називав сестрою, яку завжди хотів мати Фото Getty Images

Нагадаємо, коли в травні 2023-го Гаррі, хоча і без Меган, але все ж приїхав на коронацію свого батька Чарльза, склалося враження, що спілкувалися з ним лише Євгенія та Джек.

Як відомо, нещодавно експерт попередив, коли принц Гаррі остаточно втратить свій шанс на повернення до королівської родини.