"Найкращий день": принцеса Євгенія у річницю пригадала весільний поцілунок з чоловіком. Фото

Фото з Instgaram принцеси Євгенії

Онука королеви Єлизавети ІІ, принцеса Євгенія, яка нещодавно вразила елегантним образом на виставці в Сеулі, привітала свого чоловіка, бізнесмена Джека Бруксбенка з 6-ю річницею шлюбу.

З нагоди свята Євгенія показала архівні кадри з весілля.

"Найкращий день, коли я одружилася з тобою. З 6-ю річницею, коханий", - написала принцеса.

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До речі, до вівтаря Євгенія йшла у антикварній тіарі своєї прабабусі Фото з Instagram принцеси Євгенії

Пара заручилася під час поїздки до Нікарагуа

Як відомо, у принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка є двоє синів: 1-річний Ернест та 3-річний Огаст.

Нагадаємо, нещодавно принцеса Євгенія привітала свою сестру Беатріс з 36-річчям кумедними фото.