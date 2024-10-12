"Найкращий день": принцеса Євгенія у річницю пригадала весільний поцілунок з чоловіком. Фото
Онука королеви Єлизавети ІІ, принцеса Євгенія, яка нещодавно вразила елегантним образом на виставці в Сеулі, привітала свого чоловіка, бізнесмена Джека Бруксбенка з 6-ю річницею шлюбу.
З нагоди свята Євгенія показала архівні кадри з весілля.
"Найкращий день, коли я одружилася з тобою. З 6-ю річницею, коханий", - написала принцеса.
Як відомо, у принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка є двоє синів: 1-річний Ернест та 3-річний Огаст.
Нагадаємо, нещодавно принцеса Євгенія привітала свою сестру Беатріс з 36-річчям кумедними фото.
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