Принцеса Євгенія вигуляла витончений лук із плісе та асиметрією на виставку у Сеулі
Онука королеви Єлизавети, принцеса Євгенія Йоркська обожнює витончені вбрання. Одне з таких Її Високість днями продемонструвала у Сеулі на мистецькій виставці.
Для івенту принцеса Євгенія обрала топ з асиметрією і спідницю з плісе від бренду Reiss. Образ вона доповнила сумкою Louis Vuitton у класичному дизайні з монограмою бренду та босоніжками на широких підборах.
До речі, принцеса Євгенія разом із сестрою, принцесою Беатріс полюбляють затусити на світських заходах чи вечірках.
Нагадаємо, Її Високість не цурається розповідати особисті подробиці свого життя. Наприклад, раніше Євгенія демонструвала шрам на спині та розповідала про хворобу, через яку він в неї з’явився.
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