"Принцеса з великим серцем": Шишпор із Бущаном привітали дочку з 11-річчям спільним відео

Марія Мельник - 8 вересня, 10:10

Прима-балерина Христина Шишпор та її ексчоловік, футболіст Георгій Бущан привітали з 11-річчям свою доньку Юлію.

У своєму Instagram мама запостила відео, де батьки зібрали теплі сімейні моменти і побажали доньці залишатися маленькою принцесою.

"Наша люба Юлечко! Вітаємо тебе з твоїм 11-річчям! Ти — наша радість, наша гордість і наше найбільше щастя. Ми з татом безмежно любимо тебе й дякуємо Богові за такий безцінний подарунок, як ти. 

Нехай твоє життя буде яскравим, як сонце, ніжним, як весняний цвіт, і наповненим мріями, які обов’язково здійсняться. Бажаємо тобі міцного здоров’я, справжніх друзів, багато усмішок і щоб кожен день дарував тобі щось добре й світле.Ти вже дорослішаєш, але завжди залишайся нашою маленькою принцесою з великим серцем", - написала мама.


Донька Бущана з татом

Ще змалечку Юлії пасували речі тата

Бущан з донькою на руках

У тата й доньки чимало спільних фото

Бущан з донькою дружиною

Схоже, родина любила влаштовувати спільні сімейні зйомки

Фото було зроблено ще до того, як квадробери стали популярними...

Фото було зроблено ще до того, як квадробери стали популярними...

Шишпор в обіймах доньки

Юлія найвідданіша мамина фанатка

Як відомо, Шишпор та Георгій Бущан були одружені з 2014-го по 2019 рік. Після розлучення і балерина, і футболіст намагалися приховувати своє особисте життя.

А вже у 2022-му Бущан одружився вдруге.

Читайте також:

Шишпор у асиметричному бікіні ефектно пробіглася італійським пляжем. Відео

З кульками і тортом: Шишпор влаштувала свято на 10-річчя доньки від Бущана. Відео

"Люблю порушувати правила": Шишпор у бікіні виставила на камеру пружні сідниці. Фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів