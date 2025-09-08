"Принцеса з великим серцем": Шишпор із Бущаном привітали дочку з 11-річчям спільним відео

Прима-балерина Христина Шишпор та її ексчоловік, футболіст Георгій Бущан привітали з 11-річчям свою доньку Юлію.

У своєму Instagram мама запостила відео, де батьки зібрали теплі сімейні моменти і побажали доньці залишатися маленькою принцесою.

"Наша люба Юлечко! Вітаємо тебе з твоїм 11-річчям! Ти — наша радість, наша гордість і наше найбільше щастя. Ми з татом безмежно любимо тебе й дякуємо Богові за такий безцінний подарунок, як ти.

Нехай твоє життя буде яскравим, як сонце, ніжним, як весняний цвіт, і наповненим мріями, які обов’язково здійсняться. Бажаємо тобі міцного здоров’я, справжніх друзів, багато усмішок і щоб кожен день дарував тобі щось добре й світле.Ти вже дорослішаєш, але завжди залишайся нашою маленькою принцесою з великим серцем", - написала мама.

Ще змалечку Юлії пасували речі тата

У тата й доньки чимало спільних фото

Схоже, родина любила влаштовувати спільні сімейні зйомки

Фото було зроблено ще до того, як квадробери стали популярними...

Юлія найвідданіша мамина фанатка

Як відомо, Шишпор та Георгій Бущан були одружені з 2014-го по 2019 рік. Після розлучення і балерина, і футболіст намагалися приховувати своє особисте життя.

А вже у 2022-му Бущан одружився вдруге.