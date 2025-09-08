"Принцеса з великим серцем": Шишпор із Бущаном привітали дочку з 11-річчям спільним відео
Прима-балерина Христина Шишпор та її ексчоловік, футболіст Георгій Бущан привітали з 11-річчям свою доньку Юлію.
У своєму Instagram мама запостила відео, де батьки зібрали теплі сімейні моменти і побажали доньці залишатися маленькою принцесою.
"Наша люба Юлечко! Вітаємо тебе з твоїм 11-річчям! Ти — наша радість, наша гордість і наше найбільше щастя. Ми з татом безмежно любимо тебе й дякуємо Богові за такий безцінний подарунок, як ти.
Нехай твоє життя буде яскравим, як сонце, ніжним, як весняний цвіт, і наповненим мріями, які обов’язково здійсняться. Бажаємо тобі міцного здоров’я, справжніх друзів, багато усмішок і щоб кожен день дарував тобі щось добре й світле.Ти вже дорослішаєш, але завжди залишайся нашою маленькою принцесою з великим серцем", - написала мама.
Як відомо, Шишпор та Георгій Бущан були одружені з 2014-го по 2019 рік. Після розлучення і балерина, і футболіст намагалися приховувати своє особисте життя.
А вже у 2022-му Бущан одружився вдруге.