OTOY зі сцени Atlas Festival оголосив про свої заручини
26-річний репер OTOY (справжнє ім'я Вячеслав Дрофа) з головної сцени музичного фестивалю Atlas Festival 18 липня заявив, що скоро вперше одружиться.
Про це пише видання ТСН.
На сцені фестивалю він виконав кілька своїх пісень, а потім заявив фанатам, що невдовзі змінить свій сімейний статус.
Схоже, репер зробив пропозицію руки та серці своїй коханій, бізнесвумен Марії Гаврилюк, яка на кілька років старша за нього.
Нагадаємо, минулого року Вячеславу приписували роман з продюсеркою Іриною Горовою. Проте репер одразу їх заперечив, зазначивши, що донька Ірини старша за нього, а вони просто співпрацюють.
До речі, про свій роман з Марією Гаврилюк репер оголосив лише на початку цього року, тож насправді невідомо, який час пара зустрічалася.
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