Репер OTOY вперше одружився. Весільні фото

Юлія Леськова - 13 вересня, 13:47
Репер OTOY зі своєю коханою
Фото з Instagram OTOY

26-річний репер OTOY (справжнє ім'я Вячеслав Дрофа) повідомив, що одружився зі своєю коханою, бізнесвумен Марією Гаврилюк та показав весільні фото.

Виконавець опублікував чорно-білі фото, на яких його кохана у весільній сукні та вінку пригортається до нього.

"Ми одружилися", - лаконічно написав Вячеслав.


Репер Отой цілує свою кохану

Виконавець замилував ніжними весільними фото

Репер Отой одружився вперше

Наречена була у простій. але вишуканій сукні, а наречений - у піджаку та бриджах

Продюсерка Ірина Горова тако поділилася світлинами з весілля свого підопічного. 

"Люблю", - коротко написала вона.

Нагадаємо, про свої заручини з Марією Гаврилюк репер повідомив зі сцени фестивалю Atlas Festival 18 липня цього року. 

Раніше реперу OTOY приписували роман з продюсеркою Іриною Горовою, проте він одразу такі чутки заперечив. 

