Репер OTOY вперше одружився. Весільні фото
26-річний репер OTOY (справжнє ім'я Вячеслав Дрофа) повідомив, що одружився зі своєю коханою, бізнесвумен Марією Гаврилюк та показав весільні фото.
Виконавець опублікував чорно-білі фото, на яких його кохана у весільній сукні та вінку пригортається до нього.
"Ми одружилися", - лаконічно написав Вячеслав.
Продюсерка Ірина Горова тако поділилася світлинами з весілля свого підопічного.
"Люблю", - коротко написала вона.
Нагадаємо, про свої заручини з Марією Гаврилюк репер повідомив зі сцени фестивалю Atlas Festival 18 липня цього року.
Раніше реперу OTOY приписували роман з продюсеркою Іриною Горовою, проте він одразу такі чутки заперечив.
