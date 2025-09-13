Репер OTOY вперше одружився. Весільні фото

Фото з Instagram OTOY

26-річний репер OTOY (справжнє ім'я Вячеслав Дрофа) повідомив, що одружився зі своєю коханою, бізнесвумен Марією Гаврилюк та показав весільні фото.

Виконавець опублікував чорно-білі фото, на яких його кохана у весільній сукні та вінку пригортається до нього.

"Ми одружилися", - лаконічно написав Вячеслав.

Виконавець замилував ніжними весільними фото

Наречена була у простій. але вишуканій сукні, а наречений - у піджаку та бриджах

Продюсерка Ірина Горова тако поділилася світлинами з весілля свого підопічного.

"Люблю", - коротко написала вона.

Нагадаємо, про свої заручини з Марією Гаврилюк репер повідомив зі сцени фестивалю Atlas Festival 18 липня цього року.

Раніше реперу OTOY приписували роман з продюсеркою Іриною Горовою, проте він одразу такі чутки заперечив.