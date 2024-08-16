"Стала ще гарячіша": Ріанна підкорила фанів ласими принадами у чорному мереживі. Фото
Барбадоська співачка Ріанна попозувала для свого бренду білизни, примірявши спокусливе чорне спіднє - бюстгальтер, трусики та пояс для панчішок.
Шанувальники 36-річної зірки у коментарях засипають її компліментами.
"Вау, маєш тіло, за яке можна померти... яка прекрасна дупця... Ріанна старшає як вино, а після вагітностей (синами) Різзою та Райотом вона стала ще гарячіша", - пишуть Рірі.
Водночас, трапляються і невдоволені коментарі. Люди, які вже скучили за музикою Ріанни, закликають її нарешті "створити новий альбом, а не труси".
Нагадаємо, Ріанна обіцяла, що ніколи не покине музику назавжди, адже через неї спілкується світом.
Як відомо, нещодавно в спідньому від зіркової мами знявся старший син, 2-річний Різза, а ще його батько A$AP Rocky. Молодшому хлопчикові 1-го серпня виповнився рочок.
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