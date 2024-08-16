"Стала ще гарячіша": Ріанна підкорила фанів ласими принадами у чорному мереживі. Фото

Ріанна - муза та модель свого бренду білизни Фото з Instagram Ріанни

Барбадоська співачка Ріанна попозувала для свого бренду білизни, примірявши спокусливе чорне спіднє - бюстгальтер, трусики та пояс для панчішок.

Шанувальники 36-річної зірки у коментарях засипають її компліментами.

"Вау, маєш тіло, за яке можна померти... яка прекрасна дупця... Ріанна старшає як вино, а після вагітностей (синами) Різзою та Райотом вона стала ще гарячіша", - пишуть Рірі.

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Колекція має промовисту назву "Зухвале мереживо"

Рірі для реклами посвітила формами у спідньому

Водночас, трапляються і невдоволені коментарі. Люди, які вже скучили за музикою Ріанни, закликають її нарешті "створити новий альбом, а не труси".

Найгарячіший ракурс

Нагадаємо, Ріанна обіцяла, що ніколи не покине музику назавжди, адже через неї спілкується світом.

Як відомо, нещодавно в спідньому від зіркової мами знявся старший син, 2-річний Різза, а ще його батько A$AP Rocky. Молодшому хлопчикові 1-го серпня виповнився рочок.