Різатдінова розказала про стосунки з партнером по телетанцях, та чому не пішла в політику

Бронзова призерка олімпійських ігор, гімнастка Ганна Різатдінова розказала, чому в останню мить відмовилася іти в політику.

У програмі "Як по Маслоу" Аня знову згадала свої стосунки з ексдепутатом Олександром Онищенком та зізналася, що готова закохатися знову.

Напочатку літа у ЗМІ обговорювали новину про те, що і Олександр Онищенко, і Ганна Різатдінова збираються балотуватися в Раду по 93 округу. Але врешті цього не сталося.

"Онищенко попросив мене піти за його округом, тому що він на той момент ще не був у країні. Це була просто взаємна допомога. Мені завжди було це цікаво. Але в останню мить зняли мою кандидатуру, бо до останнього сподівалися, що Олександра зареєструють", - розповіла Аня.

"Тому я пішла в "Танці". Добре, що не вийшло потрапити у Раду, тому що цього року я була більш потрібна на паркеті. У мене не те, щоб мета потрапити до Ради, у мене мета – розвивати спорт у нашій країні. Як тільки спорт стане державним пріоритетом у нашій країні, він стане і громадським пріоритетом", - заявила гімнастка.

Замість Ради Аня пішла у "Танці" та не шкодує про це

І хоча у "Танцях з зірками" Аня виступала дуже вдало, перемога дісталася не їй. Спортсменка пов’язує свою поразку з тим, що в очах простих людей вона виглядає наче Попелюшка, яка вийшла заміж за олігарха.

"Моя історія не близька більшості у нашій країні. Я гадаю, зіграв цей фактор. Ще до першого ефіру усі казали, що так нечесно, чому її взяли на проєкт, бо вона гімнастка, їй усе легко дається. І лише хореографи та мій партнер бачили, наскільки складно мені давався кожен стиль танцю. Мій спортивний азарт і характер не дозволяв розслабитися", - запевнила Аня.

Усі гадали, що Ані буде легше за інших учасників телетанців, але вона запевняє, що було важко, особливо з вальсом

Після телешоу Різатдіновій та її партнеру Олександру Прохорову вже неодноразово приписували романтичні стосунки.

"З Прохоровим ми уже як брат із сестрою. А на паркеті ми були одним цілим. Він знаходив ключики до мене, витримував мене. Зараз ми спілкуємося, навіть днями підемо у зал, тому що нас багато запрошують танцювати на заходах, тож ми танцюватимемо і далі. Але про якісь більші стосунки чи кохання поки зарано казати. Саша дійсно чудова людина, мені пощастило з партнером, ми з ним зійшлися, але про кохання говорити рано", - наголосила дівчина.

Про кохання говорити зарано - запевняє Аня

На запитання, чи готова вона закохатися знову, Ганна відповіла:

"Так, звісно, я готова закохатися знову, тому що я така людина – я виросла у велелюбній родині, я єдина дитина. Я не можу без любові, я задихаюся. І це не лише любов до чоловіка. Це в першу чергу любов до мого сина. Він мій мотиватор. Також любов до своєї справи. І, звісно ж, кохання до чоловіка, але я ще не відійшла від попередніх стосунків".

"Все одно мені боляче, але мене врятували "Танці", не дали впасти мені у депресію. Зараз я відкрита стосункам, але мене треба здивувати, здивувати ставленням, не матеріальним, тому що я вже бачила і матеріальний бік, і нематеріальний", - додала Різатдінова.

Також Аня запевнила, що її обранець не має володіти якимись конкретними якостями.

"Якщо ти любиш, то ти любиш людину повністю. Я пройшла таке випробування, коли весь світ був проти мене, коли величезна різниця у віці, я пройшла хорошу школу. Тому для мене нічого не має значення, головне, щоб відбувся цей спалах між людьми, хімія, і щоб усе все це взаємно", - наголосила гімнастка.

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