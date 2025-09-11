Танці під Зіброва, стендап від Монро та привітання від Вольнової: як ТаблоID своє 20-річчя святкував. Фото

10 вересня у київському ресторані GHOST відбулося святкування ювілею ТаблоID. Виданню виповнилося 20 років! З цієї нагоди зіркові гості зібралися разом, щоб привітати редакцію та нагородити представників різних номінацій.

Генеральний партнер заходу Beehive Cosmetics, також нас підтримали Sensilis, Humanist, LoraShen, NOVUS, Galicia, Glenfiddich та ресторан GHOST.

Розпочалося святкування зі вступних слів головної редакторки УП Севгіль Мусаєвої та головної редакторки ТаблоID Тамари Кудрявченко.

Головна редакторка ТаблоID Тамара Кудрявченко і головна редакторка Української правди Севгіль Мусаєва

Івент-директорка УП Вікторія Зайченко і головна редакторка ТаблоID Тамара Кудрявченко

Севгіль згадала, що ТаблоID починався як сайт, який писав про розкішне життя можновладців, а Тамара подякувала захисникам і захисницям, серед яких багато відомих людей і артистів, за те, що боронять країну. Після цих слів усі присутні вшанували пам'ять полеглих героїв хвилиною мовчання.

Далі глядачі мали змогу послухати дискусійну панель на тему благодійних зборів і факапів в їхній організації, модератором якої виступив журналіст Роман Кравець. У першого запрошеного гостя, командира групи "Мурамаса" в 21 полку 3 корпусу Єгора Фірсова він поцікавився, чи допомагає йому креатив під час організації зборів.

"Нам креатив ніколи не давався легко у нашому підрозділі. Єдине, що допомагає в зборах — це результати твоєї роботи. Якщо ти показав, що знищив (ворога), то закрив збір. Саме креатив нам ніколи не допомагав", — зізнався Єгор.

Роман Кравець, Маша Єфросиніна, Дмитро Сидоренко і Єгор Фірсов

А ось засновник ATLAS Festival Дмитро Сидоренко зазначив, що в його благодійних проєктах креатив є дуже важливою складовою, без якої більшість зборів би не закривалися.

"За минулорічною аналітикою, 70% донатів були для того, щоб взяти участь у розіграші або лотереї", — додав Дмитро.

На панелі також виступила громадська діячка і телеведуча Марія Єфросиніна, яка відверто розповіла про невдачі під час організації свого благодійного фестивалю через тривалі повітряні тривоги.

Марія згадала про те, які факапи спіткали її при проведенні Благодійного Вікенду

"Я живу за принципом, що немає неправильних рішень, є прийняті, але рішення проведення фестивалю в такі часи далося мені важко. Мене хвилювало все: від локації до естетики… І ось нам провезло з усім, навіть з погодою. І саме перед початком концерту почала лунати тривога… Ми з командою сиділи в укритті й плакали. Концерту не буде, донатів не буде…

На другий день, коли знову пролунала тривога… я почала думати, про теорію змови. Але найдивовижніше, що усі люди пішли в укриття з нами. Коли усі там співали разом я зрозуміла, що це є реальність. Саме так виглядає фестиваль в Україні. Це стало для мене перемогою над страхами".

Генеральний партнер Beehive Cosmetics, також захід підтримали Sensilis, Humanist, LoraShen, NOVUS, Galicia, Glenfiddich та ресторан GHOST

По завершенню розмови почалася довгоочікувана церемонія нагородження українських зірок. Першою на сцену свою нагороду "Діва 20-річчя" вийшла забрати Світлана Вольнова.

"Дякую ТаблоID, дякую за ці 20 яскравих років. Назавжди разом", — радісно промовила вона зі сцени.

Діва 20-річчя за версією ТаблоID - Світлана Вольнова

Фото Олександр Чекменьов

Ефектно отримала нагороду "Діва 20-річчя" блогерка та психологиня Монро, яка потішила глядачів власним виступом, де згадала початок своєї популярності в медіапросторі. Вона розповіла, як у 2008-му намагалася "протиснутися" серед зірок і бути поміченою. Монро додала, що через роки може похвалитися любов'ю і підтримкою фанатів, але зазначила, що "найбільшу любов собі може дати тільки вона сама".

Також "Діва 20-річчя" Монро

"Я хочу підтримати всіх, хто має почуття провини. Я впевнена, ви відчуваєте це, як і я останні три з половиною роки. Але зараз я також відчуваю радість, що є ТаблоID. Це єдине видання, яке багато років тому звернуло на мене увагу, як на людину та особистість. А я просто хотіла, щоб мене помітили та полюбили… Багато хто мене ігнорував, такі були часи. Зараз усі толерантні.

Я бажаю вам знайти те натхнення, яке вам дає сили жити це життя, бо це важливо. Красиво вдягатися, приходити на ці вечірки, обійматися, говорити один одному приємні слова… Хочу подякувати усім, хто захищає нашу країну. Зараз зірок немає. Зірки на фронті, і це справжні герої", — наголосила Монро.

Привітати ТаблоID з ювілеєм також вирішила співачка Камалія.

"Дякую, що ви підтримуєте артистів та залишаєтеся на одній хвилі з нами. Знаю, як важко зараз творити під час повномасштабної війни в Україні. Дякую, що ви висвітлюєте події, музичне життя та фіксуєте епоху", — сказала Камалія зі сцени.

Камалія привітала видання з 20-річчям

Співзасновниця Behive Cosmetics Ніна Домбровська привітала ТаблоID та подарувала свою продукцію, до складу якої входить український мед

На жаль, Дмитро Монатік і Вєрка Сердючка (Андрій Данилко), які перемогли у номінації "Ритм 20-річчя", не змогли забрати свої нагороди особисто. Так само, як і співачки Ірина Білик і Тіна Кароль, яких ТаблоID назвав "Музами 20-річчя". Однак нагороду Ірини, яка не прийшла на захід через стан здоров'я, забрав її гітарист Сергій Шевченко.

Гітарист Ірини Білик подякував за нагороду для неї

Тіні Кароль з'явитися на дні народження видання завадила повітряна тривога, через яку затримався її попередній виступ - на Саміті перших леді і джентльменів. Утім, Тіна записала для ТаблоID відео, яке виклала в Instagram.

"Парами 20-річчя" було обрано Ольгу Сумську з Віталієм Борисюком та Павла і Марину Зібрових. Пані Оля не змогла приєднатися через гастролі, але пан Віталій вийшов на сцену за нагородою і побажав всім миру і любові.

Віталій Борисюк подякував за нагороду "Пара 20-річчя" від них із дружиною, Ольгою Сумською

Усім лауреатам дарували подарунки від партнерів заходу

А от Марина і Павло Зібров вийшли за нагородою разом.

"Бажаю всім закоханим прожити, як ми прожили. Красиве і велике життя. В любові, довірі, щасті та радості", — проголосив Павло.

Павло і Марина Зіброви 19-го вересня святкують 31-шу річницю вінчання

Особливо глядачів свята здивував стендап від головної редакторки УП Севгіль Мусаєвої, яка піднялася на сцену не тільки з жартами, але й з ексклюзивними історіями про свої журналістські "пригоди". Вона розповіла, як багато років тому намагалася взяти коментар у Нестора Шуфрича, але тривалий час отримувала відмову. Севгіль пожартувала, що у 2024-му "він почав писати листи їй, але є один нюанс, він робив це зі слідчого ізолятору СБУ".

Феєричний та ексклюзивний стендап від Севгіль Мусаєвої

Також головна редакторка не забула розповісти, як після перемовин у Туркменістані в 2010-му стрибнула в автівку тоді ще заступника голови правління Нафтогазу Вадима Чупруна, щоб отримати ексклюзивний коментар. Як виявилося пізніше, уся команда подумала, що її викрали.

Севгіль згадувала свою роботу журналісткою Forbes, коли їй було 22

"Я була настільки божевільною журналісткою, що наступні три дні візиту мене супроводжувала охорона президентської канцелярії, щоб я нікуди не втекла", — додала Севгіль.

Також Севгіль розказала кумедну історію про своє фото в журналі TIME, на якому вона виглядає, м'яко кажучи, не так як в житті, і американські журналісти дуже дивувалися, коли бачили її наживо

Феєричним завершенням програми став музичний виступ Павла Зіброва з піснями "Хрещатик", "Вуса-Бренд", "День народження" та іншими хітами.

Павло Зібров запалив танцпол своїми хітами

Олена-Христина Лебідь гайнула в танок із метром

Одну з пісень Зібров присвятив коханій дружині

Павло Розенко закружив у танці кохану Олену-Христину

Підняли чарочки за ювілей ТаблоID

Пан Павло став справжнім хедлайнером програми

Цікаво, що Євген Рибчинський показував Павлу Зіброву, Дмитру Гордону і Віталію Борисюку

Редакторки ТаблоID Марія Ткаченко, Тамара Кудрявченко і Карина Тімкова

Нагадаємо, у березні "Українська правда" провела церемонію вручення нагород на премії "УП100 Сила жінок", присвячену загиблій захисниці Ірині Цибух.

Фото Олександр Ратушняк і Анна Штопенко