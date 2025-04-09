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"Хвороба піратів 17-го століття": Роббі Вільямс шокував небезпечними наслідками вживання ним ліків для схуднення

Марія Мельник - 9 квітня, 11:30

Британський співак Роббі Вільямс розказав про серйозні проблеми зі здоров’ям, спричинені прийомом ліків для схуднення.

51-річний музикант зізнався, що торік втратив близько 13 кіло через вживання препарату для пригнічення апетиту.

Про це повідомляє The Mirror.

"Я перестав їсти і не отримував поживних речовин, що призвело до дефіциту вітаміну C та подальшого діагнозу — цинги", - пояснив Вільямс.


Роббі Вільямс із нагородою
Співак не дає собі заспокоїтись і ставить над собою експерименти
Фото з Instagram

Він описав її як "хворобу піратів 17 століття".

Розповідаючи про свій досвід, Вільямс пояснив різкі зміни в харчуванні своєю багаторічною боротьбою з дисморфофобією та депресією. Він зазначив, що його сприйняття себе було спотворене через хворобу.

"Коли маєш дисморфофобію, і люди кажуть, що хвилюються через твій вигляд, ти думаєш: "Я досяг мети". Коли люди говорять: "Ми переживаємо, що ти занадто худий", у моїй голові це звучить як "Джекпот. Я досягнув обіцяної землі"", - пояснив свою позицію Роббі.

Вільямс стикається з проблемами психічного здоров’я упродовж усієї кар’єри. Вперше він зіштовхнувся з депресією у свої двадцять і з того часу публічно боровся з залежностями та тривожністю.

А у 2020-му співак розказував, що майже не помер від отруєння ртуттю та миш'яком через рибну дієту.

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