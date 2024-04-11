80-річний Де Ніро показався за руку з удвічі молодшою коханою на прийомі у Білому домі. Фото

Тетяна Сухачова 11 квітня, 12:45

80-річний американський актор Роберт Де Ніро та його дівчина, 45-річна Тіффані Чен, яка у травні 2023-го зробила зірку татусем усьоме, показалися на офіційному прийомі в Білому домі.

Як пише Page Six, урочистість, влаштована президентом та першою леді США, відбулася з нагоди приїзду прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди.

Для виходу Де Ніро вбрався у класичний смокінг, а його кохана – у білу вишукану максісукню з молочним кейпом. Образ Тіффані доповнила чорними туфлями та маленьким клатчем.

Тіффані народила акторові донечку, яку назвали Джія Вірджинія. У травні доньці актора має виповнитися рік

Тіффані народила акторові донечку, яку назвали Джія Вірджинія. У травні доньці актора має виповнитися рік

фото getty images

До речі, Де Ніро та Чен вперше офіційно вийшли у світ у 2023-му. Пара разом відвідала Каннський кінофестиваль.

Нагадаємо, раніше актор розповідав про враження від батьківства.

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