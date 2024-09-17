Наречена Стейтема у прозорій сітці продемонструвала довжелезні ноги на спокусливих фото

Наречена британського актора Джейсона Стейтема, манекенниця Розі Хантінгтон-Вайтлі неодноразово демонструвала провокативні образи "на межі".

Вкотре 36-річна модель вбралася у подібний, продемонструвавши total black із сіткою та спіднім.

36-річна Розі дозволяє собі відверті образи, які підкреслюють її фігуру фото з instagram розі Хантінгтон-Вайтлі

Манекенниця та її розкішні ноги фото з instagram Розі Хантінгтон-Вайтлі

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До речі, модель має пристрасть до total black фото з Instagram розі хантінгтон-вайтлі

Як відомо, попри двох дітей: 6-річного сина Джека та 2-річну доньку Елізабет, Стейтем та Хантінгтон-Вайтлі все ще неодружені. Пара, різниця у віці якої 20 років, зустрічається ще з далекого 2011-го. І попри освідчення актора у 2016-му до вівтаря зірки поки так і не дійшли.

Нагадаємо, Розі рідко демонструє особисте життя в мережі. Проте інколи виставляє спільні з коханим фото.