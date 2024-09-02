Стейтем пригорнув усміхнену наречену для романтичного селфі. Фото

Тетяна Сухачова 2 вересня, 17:15

Британська зіркова пара Розі Хантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем рідко демонструють особисте життя на камеру. Найчастіше кадри з їхнього сімейного побуту з’являються у моделі в Instagram.

Черговими такими спільними фото манекенниця днями потішила прихильників. Розі показалася в обіймах нареченого та заселфилася з ним.

Стейтем та його наречена

У пари чимала різниця у віці – 20 років

фото з Instagram
Джейсон Стейтем і Розі Хантінгтон Вайтлі

"Давай на серйозному?"

фото з Instagram

Актор Джейсон Стейтем і Рлзі Хантінгтон-Вайтлі
фото з Instagram

До речі, попри багаторічні стосунки та двох дітей, доньку Елізабет і сина Джека, пара все ще не поставила штамп у паспорті.

Нагадаємо, роман Джейсона і Розі почався у 2011-му. Через кілька років після цього, у 2013-му закохані взяли паузу у стосунках, проте згодом знову вирішили бути разом.

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