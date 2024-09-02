Стейтем пригорнув усміхнену наречену для романтичного селфі. Фото

Британська зіркова пара Розі Хантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем рідко демонструють особисте життя на камеру. Найчастіше кадри з їхнього сімейного побуту з’являються у моделі в Instagram.

Черговими такими спільними фото манекенниця днями потішила прихильників. Розі показалася в обіймах нареченого та заселфилася з ним.

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"Давай на серйозному?" фото з Instagram

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фото з Instagram

До речі, попри багаторічні стосунки та двох дітей, доньку Елізабет і сина Джека, пара все ще не поставила штамп у паспорті.

Нагадаємо, роман Джейсона і Розі почався у 2011-му. Через кілька років після цього, у 2013-му закохані взяли паузу у стосунках, проте згодом знову вирішили бути разом.