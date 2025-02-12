Розваги в печері, спецефекти і хмарочоси: Монатік у новому кліпі вразив енергійними рухами з всесвітньо відомою танцюристкою

Музикант Дмитро Монатік, нині відомий як MONATIK, презентував відеороботу на композицію "Так вмієш лиш ти" з четвертого сольного альбому,
Режисером відео стала Режисерка та кліпмейкерка, одеситка Таню Муіньо.
У головній ролі кліпу - танцівниця Тасір, відома співпрацею з Ріанною, Карді Бі, Крісом Брауном, Ашером та багатьма іншими світовими знаменитостями.
"Так вмієш лиш ти" — композиція, яка описує здатність побачити у людині найкраще. Пісня оспівує процес кохання з першого погляду.
Зйомки проходили у Києві ще до початку повномасштабного вторгнення.
"У найскладніші часи мистецтво дарує натхнення, віру в майбутнє та об'єднує українців", — запевнив MONATIK.
Нагадаємо, Монатік з дружиною Іриною виховують трьох синів: 7-річного Платона, 9-річного Данила. Третього сина Ірина народила у грудні минулого року.