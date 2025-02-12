Розваги в печері, спецефекти і хмарочоси: Монатік у новому кліпі вразив енергійними рухами з всесвітньо відомою танцюристкою

Музикант Дмитро Монатік, нині відомий як MONATIK, презентував відеороботу на композицію "Так вмієш лиш ти" з четвертого сольного альбому,

Режисером відео стала Режисерка та кліпмейкерка, одеситка Таню Муіньо.

У головній ролі кліпу - танцівниця Тасір, відома співпрацею з Ріанною, Карді Бі, Крісом Брауном, Ашером та багатьма іншими світовими знаменитостями.

Дмитро і його яскрава енергійна команда

Реклама:

"Так вмієш лиш ти" — композиція, яка описує здатність побачити у людині найкраще. Пісня оспівує процес кохання з першого погляду.

Співак з відомою танцівницею Тасір Роберсон

Зйомки проходили у Києві ще до початку повномасштабного вторгнення.

Зйомки проходили у готелі Fairmont фото пресслужби Монатіка

"У найскладніші часи мистецтво дарує натхнення, віру в майбутнє та об'єднує українців", — запевнив MONATIK.

Монатік, як завжди, епатував різними образами

Нагадаємо, Монатік з дружиною Іриною виховують трьох синів: 7-річного Платона, 9-річного Данила. Третього сина Ірина народила у грудні минулого року.