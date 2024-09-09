Родина, яка почалася з дружби: щира історія кохання Дмитра Монатіка та його дружини Ірини

Історія цих двох розпочалася ще у їхньому рідному Луцьку Фото: Instagram

Дмитро Монатік – один із найвідоміших українських артистів. Попри свою популярність, він завжди досить палко оберігав особисте життя та не квапився знайомити прихильників зі своєю дружиною та синами.

Однак ТаблоID розкриє усі сторінки історії кохання Дмитра та Ірини, яка почалася з дружби та продовжується у міцній родині. Як коханих поєднав Київ? Чому Монатік вагався зробити рішучий крок? З приводу чого подружжя може палко посваритися? Усі подробиці – далі.

Доленосна зустріч у Києві

Дмитро та Ірина з Луцька. Але зустрілися та по-справжньому познайомилися вони саме в Києві, куди одночасно переїхали працювати.

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"У нас була спільна подруга, яка зараз хрещена нашого старшого сина Дані. Ми пішли гуляти Києвом, вона покликала Іришу. Так ми зустрілися. Довго сиділи в пабі, розмовляли", - пригадав першу зустріч Монатік в розмові з Машею Єфросиніною.

А це перший поцілунок Дмитра та Ірини на дні народження дівчини. Тоді все було жартома Фото: Instagram

На першій зустрічі Дмитро наважився довірити Ірині найсокровенніше – свої пісні.

"Це була перша людина, якій я показав пісні. Для мене це було, як роздягнутися і стати голим. На той момент, коли ти не віриш в себе, як в автора, чи це талановито, чи ні – було соромно і незвично. Я ж був з брейк-данс тусовки. Мені було соромно сказати, що я пишу пісні, бо вони ще й були ліричні, глибокі. І вона сказала, що це так талановито і круто", - з першої зустрічі жінка вселила віру в співака.

Відтоді між цими двома промайнула іскра, але поки що дружби. Біля року Дмитро та Ірина зустрічалися просто як друзі: ходили на тусовки, багато спілкувалися, навіть подарунки разом вибирали для своїх тогочасних коханих.

Але дружба тривала недовго Фото: Instagram

"В один момент я зловив себе на думці і уявив, що більше її не побачу. Наприклад, в неї з’явиться хлопець (тоді ми були обоє вільні). Я уявив, що загублю її, це спілкування, то я не зможу жити тоді, це все. І я зрозумів, що це любов, вона завжди була поруч, а я дивився крізь", - зізнавався Монатік.

Водночас з цим відкриттям своїх почуттів, Дмитра накрило хвилювання.

"Вона розкішна, але я хвилювався, що не "витягну" її, чи не час. Я знаю, що до жінок треба залицятися, заробляти гроші, а я тоді не мав нічого. Цей момент психологічно впливав – ти хочеш відчувати себе чоловіком, коли поруч з тобою така розкішна жінка", - пояснював він в розмові зі Славою Дьоміним.

Та на щастя, кохання перемогло і чоловік відкинув убік усі упередження на шляху до щасливої родини.

Скромне весілля на двох

Попри палке кохання, пара не квапилася офіційно узаконювати свої стосунки. Протягом 4 років вони жили разом, лише потім Дмитро освідчився коханій.

Ірина Монатік ще до того, як стати офіційною дружиною Дмитра була його відданою фанаткою Фото: Instagram

Чоловік підготував неймовірний сюрприз – власноруч створив імпровізований ресторан на один стіл на даху. Дмитро прикрасив місце ліхтарями, які так любить Ірина. А перед тим, як поставити доленосне питання: "ти вийдеш за мене?", він прочитав вірш "Ти".

У 2015 році Дмитро та Ірина офіційно одружилися. Ця подія була дуже скромною і камерною – усього для двох. Наречений обрав чорний костюм та капелюх, що є його фірмовою фішкою, а наречена була у традиційній білій сукні. Обоє надали перевагу кросівкам та тихій святковій вечері в красивому закладі.

Щаслива і вже подружня пара. Монатік фото з дружиною та дітьми публікує в Instagram у пам'ятні дати Фото: Instagram

"Я дуже боюся вставати, усі ці тости казати – це точно не наше. Ми удвох відсвяткували: розписалися, пішли в ресторан, щось там замовили, що ніколи собі не дозволяли. Класно посиділи, посміялися. Я не можу сказати, що щось змінилося, і я в принципі вже давно відчував її близькою людиною", - небагатослівно розповідав Монатік про важливу подію в житті Катерині Осадчій.

Згодом у пари народилося двоє синів – Данило та Платон, яких артист досить довго оберігав від публічності та камер і не показував своїм прихильникам.

Друг, критик і дружина

Стосунки Дмитра та Ірини можна було б назвати ідеальними. Але, як зізнавався сам артист, вони можуть ще й як посперечатися.

"У нас суперечки можуть бути з приводу роботи. (Іра є головним критиком Дмитра і першою оцінює його майбутні хіти, - ред.) Виховання дітей. Я хочу донести, що вони хлопці, вони трішки інакші, але ми приходимо до правильних рішень", - пояснював співак.

Дружина Монатіка завжди знає, що відповісти чоловіку Фото: Instagram

Але цікаво, що з роками ці суперечки стали тихішими. Особливо за останній час. Перед початком повномасштабного вторгнення, родина Монатіків перебувала за кордоном. І протягом наступного року Ірина з дітьми залишалася там.

Дмитро почав давати благодійні концерти та приїздив в Україну. Таким чином вони, як і тисячі українських родин, пройшли випробування відстанню. Однак попри кілометри їхнє кохання не згасло.

"Мені здається, у нас там так горить, що треба постаратися, щоб згасло. Оце вогнище – це діти. Я пам’ятаю період, коли я любив Іришу увесь час. Коли народився Даня, я був на пологах, то я закохався у неї ще більше. А коли Платон – втричі більше. Вона неймовірна мама. Знаю, що з двома синами складно все тягнути на собі, але я закохуюся в її силу", - зауважував чоловік.

Сім'я Монатіка тепер в очікуванні поповнення Фото: Instagram

А тепер кохання Дмитра та Ірини ще більше стане міцним. Бо родина очікує на поповнення. Нагадаємо, на початку серпня Монатіки приголомшили щасливою новиною. Пара в Instagram опублікувала спільне фото, де жінка показала кругленький животик.

"Думав, що шукатиму вічність. Але мені пощастило. Як ми починали щирі стосунки, і куди ми прийшли – це великий шлях. Це великий мій друг. Годинами можу говорити з нею про все на світі. Це муза, мотиватор, прекрасна жінка", - так говорить Дмитро про свою Іришу.

Справжня суперкоманда Фото: Instagram

Раніше Дмитро красиво привітав дружину з днем народження. А також показав у новому кліпі синів Данила та Платона.