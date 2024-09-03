Єфросиніна в корсеті, Бадоєв і Монатік в оксамиті та мереживна Осадча засвітилися на таємничому показі Фролова
У столиці триває перший з початку повномасштабного вторгнення Тиждень моди. Після ювілейного показу дизайнерки Каті Сільченко, столичний бомонд із зірками передислокувався до нічного клубу К41.
Там 2-го вересня засновник однойменного бренду Іван Фролов під грифом "цілком таємно" представив свою нову колекцію. Гостям івенту було заборонено знімати й фотографувати того вечора на телефони. Однак завдяки репортажу українського Vogue, ми таки маємо змогу побачити, хто ж з’явився на показі FROLOV.
Нагадаємо, у вбраннях авторства Фролова вже давно з’являються не лише українські, але і світові зірки. Наприклад, Бейонсе на одному з концертів виступала в ексклюзивно створеній для неї сукні.
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