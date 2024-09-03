Єфросиніна в корсеті, Бадоєв і Монатік в оксамиті та мереживна Осадча засвітилися на таємничому показі Фролова

Тетяна Сухачова 3 вересня, 13:15

У столиці триває перший з початку повномасштабного вторгнення Тиждень моди. Після ювілейного показу дизайнерки Каті Сільченко, столичний бомонд із зірками передислокувався до нічного клубу К41.

Там 2-го вересня засновник однойменного бренду Іван Фролов під грифом "цілком таємно" представив свою нову колекцію. Гостям івенту було заборонено знімати й фотографувати того вечора на телефони. Однак завдяки репортажу українського Vogue, ми таки маємо змогу побачити, хто ж з’явився на показі FROLOV.

Дмитро Монатік на показі Фролова

Дмитро Монатік в оксамиті з яскравими акцентами

Маша Єфросиніна на показі бренду Фролов

Маша Єфросиніна підкреслила плечі корсетом


Олександр Рудинський на показі Фролова

Актор Олександр Рудинський, який нещодавно зіграв у "Декамероні" від Netflix, також відвідав показ Фролова

Катя Осадча на показі Івана Фролова

Катя Осадча показала тіло у мереживі

Руслан Багінський на показі Фролова

Руслан Багінський у яскравій кепці попозував фотографу

Ірина Горова на показі Фролова

Ірина Горова витримала total black

Алан Бадоєв на показі Фролова

Алан Бадоєв у яскравому жакеті показався на шоу

Сільченко на показі Івана Фролова

Катя Сільченко у бордовій сітці посвітила спіднім

Кароліна Ашіон на показі Фролова
Кароліна Ашіон доповнила лук стильними аксесуарами
Чичкан, Осадча, Костюк, Слонь
Ілля Чичкан, Катя Осадча, Ірина Костюк і Ольга Слонь

Нагадаємо, у вбраннях авторства Фролова вже давно з’являються не лише українські, але і світові зірки. Наприклад, Бейонсе на одному з концертів виступала в ексклюзивно створеній для неї сукні.

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Осадча єфросиніна Алан Бадоєв
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