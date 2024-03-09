На честь Міжнародного жіночого дня: дочка Вілліса з інтимною іграшкою заявила про важливість сексу соло. Фото

Старша донька акторів Демі Мур та Брюса Вілліса, 35-річна Румер у Міжнародний день жінок поділилася фото з інтимною іграшкою та розповіла про важливість задовольняти себе.

Світлинами дівчина поділилася у своєму Instagram.

На кадрах Румер лежить на підлозі у футболці та тримає у руках рожеву секс-іграшку.

Румер не соромиться відвертих фото та тем

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"Поговоримо про секс! Самозадоволення та соло секс-практики життєво важливі! Ми недостатньо про це говоримо, і нам потрібно працювати над зняттям стигми навколо нього, тож я підтримую вас іграшками", - написала Румер.

Фото Instagram Румер Вілліс

Вона закликала шанувальників знаходити час, аби задовольняти себе, та оголосила розіграш інтимних іграшок.

Нагадаємо, у квітні минулого року Румер Вілліс народила доньку Луетту.

Вже на четвертий місяць після пологів дівчина влаштувала оголену зйомку та присвятила допис вдячності своєму тілу.



