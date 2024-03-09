На честь Міжнародного жіночого дня: дочка Вілліса з інтимною іграшкою заявила про важливість сексу соло. Фото
Старша донька акторів Демі Мур та Брюса Вілліса, 35-річна Румер у Міжнародний день жінок поділилася фото з інтимною іграшкою та розповіла про важливість задовольняти себе.
Світлинами дівчина поділилася у своєму Instagram.
На кадрах Румер лежить на підлозі у футболці та тримає у руках рожеву секс-іграшку.
"Поговоримо про секс! Самозадоволення та соло секс-практики життєво важливі! Ми недостатньо про це говоримо, і нам потрібно працювати над зняттям стигми навколо нього, тож я підтримую вас іграшками", - написала Румер.
Вона закликала шанувальників знаходити час, аби задовольняти себе, та оголосила розіграш інтимних іграшок.
Нагадаємо, у квітні минулого року Румер Вілліс народила доньку Луетту.
Вже на четвертий місяць після пологів дівчина влаштувала оголену зйомку та присвятила допис вдячності своєму тілу.